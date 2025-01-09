Yaralı Ak Balıkçıl Kuşu Kurtarıldı

Kırıkkale'de jandarma ekiplerince bulunan yaralı büyük ak balıkçıl kuşu tedavi altına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, merkeze bağlı Kazmaca köyünde devriye görevi sırasında yol kenarında yaralı ve bitkin halde büyük ak balıkçıl kuşu buldu.
Yaralı kuş, yakalanarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.
Büyük ak balıkçıl kuşu, tedavisinin ardından doğaya salınacak.
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