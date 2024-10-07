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İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde fabrika bahçesine inen yaralı geyik tedavi altına alındı.

Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikanın bahçesinde yürümekte güçlük çeken geyikle karşılaşan işçiler, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile belediye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler, geyiği uyuşturarak yakaladı.

Sol ön ayağında kırık olduğu belirlenen geyik, tedavisi için barınağa götürüldü.