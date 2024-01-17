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Yaralı halde bulunan yavru saz kedisi tedavisinin ardından doğaya geri salındı - Son Dakika
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Yaralı halde bulunan yavru saz kedisi tedavisinin ardından doğaya geri salındı

Şırnak'ta geçen yıl yaralı halde bulunan yavru saz kedisi, tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından doğaya geri bırakıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından koruma altına alınan ve iyileşen saz kedisinin doğaya dönüşü sosyal medya hesaplarından paylaşılan bir video ile duyuruldu.

Yaralı halde bulunan yavru saz kedisi tedavisinin ardından doğaya geri salındı
17.01.2024 - 17:17,  Güncelleme: 17:21
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Yaralı halde bulunan yavru saz kedisi tedavisinin ardından doğaya geri salındı

ŞIRNAK - Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından yaralı halde bulunan ve tedavi altına alınan yavru saz kedisi, tedavisinin tamamlanmasının ardından doğaya geri bırakıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı DKMP Genel Müdürlüğünce yaban hayatının korunması için çalışmalar devam ediyor. Bu çerçevede, bakanlığın sosyal medya hesabından ise yavru saz kedisinin tedavi süreci ve doğaya geri bırakılma anlarının olduğu bir video paylaşıldı. paylaşımda ise şu ifadelere yer verildi:

" Şırnak'ta geçen yıl yaralı halde bulunan yavru saz kedisi, ekiplerimizce koruma altına alınarak tedavi süreci başlatılmıştı. Tedavisi tamamlanan saz kedimiz iyileşti, gelişti ve aylar sonra ait olduğu doğaya dönüş vakti geldi.

Yolun açık, ömrün uzun olsun."

Kaynak: İHA
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