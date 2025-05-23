Yaralı Kardeş Tartışması: Hilti ile İhlal

BURSA'da, babası Kemal Ö.'den (69) miras kalan 5 katlı binanın 4'üncü katında oturan Bekir Ö. (38), üst kattaki dairede yaşayan kardeşi Ali Ö. (35) ile ailevi nedenle tartıştı. Ağabeyinin apartmandan taşınmasını isteyen Ali Ö.'nün, hiltiyle, evinin tavanlarına, delik açtığını belirten Bekir Ö., kardeşi hakkında polise şikayette bulundu.

Yıldırım ilçesi Çınarönü Mahallesi'nde, geçen yıl hayatını kaybeden kanser hastası babaları Kemal Ö.'den miras kalan 5 katlı apartmanın 4'üncü katındaki dairede, eşi ve 2 çocuğuyla yaşayan Bekir Ö., geçmişten gelen ailevi sorun nedeniyle arasının bozuk olduğu, üst katındaki dairede yaşayan kardeşi Ali Ö. (35) ile tartıştı. Kardeşinin, başka eve taşınma teklifini kabul etmeyince aralarında hakarete varan tartışmalar yaşandığını söyleyen Bekir Ö., kendisine evden çıkması için psikolojik baskı uygulayan Ali Ö.'nün, olası bir felakete karşı da inşaatlarda duvar ve beton delme işlemlerinde kullanmak için aldığı hiltiyle, dairesinin zeminlerini deldiğini, oluşan deliklerin ise kendisine ait evinin tavanından görüldüğünü belirtti. Kardeşinin, sadece kendisi ve ailesini rahatsız etmek için, apartmanın önünde bırakılan çocuğuna ait katlanılabilen bebek arabasını da balkonuna monte ettiğini, inşaatlarda yük taşırken kullanılan caraskal ile 5'inci kata çektini ifade eden Bekir Ö., "Ali, burada oturmamızı istemiyor. Beni çıkarmak için sürekli rahatsız ediyor. Hilti ile binaya zarar verince polise giderek hakkında, 'Mala zarar vermek', 'Hakaret' ve 'Tehdit' gibi suçlardan şikayetci oldum. İfadelerimiz alındı. Kendisi sadece bize değil apartmanda oturan ailelere de zarar veriyor" diye konuştu.

Bekir Ö., kardeşinin davranışının apartmandaki diğer aileleri de rahatsız ettiğini anlattı.

'SÜREKLİ GÜRÜLTÜ YAPIYOR'

Eşinin kardeşi olan Ali Ö.'nün evden çıkmaları için 4 yıldır kendilerine psikolojik baskı uyguladığını ifade eden Semra Ö. ise "Apartmandan taşınmamız için sürekli gürültü yapıyor. Yaptığımız uyarılar karşısında, 'Yapmaya devam edeceğim' yanıtını alıyoruz. Balkonuna kurduğu yük taşımada kullanılan caraska ile bebek arabalarını yola indirip daha sonra aynı şekilde evine çıkarıyor" dedi.

DHA muhabirinin telefonla ulaştığı Ali Ö. ise ailesiyle aralarında yaşanan sorunlar hakkında konuşmak istemediğini belirterek, "Şikayetçi olduysa oldu, ne yapayım?" cevabını verdi.

Haber- kamera: Yiğithan HÜYÜK Abdulselam UĞUR/BURSA,