Yaralı Katır Tedavi Altına Alındı - Son Dakika
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Yaralı Katır Tedavi Altına Alındı

Yaralı Katır Tedavi Altına Alındı

Hatay Belen'de başıboş yaralı katır, Tedavi için Doğa Koruma Müdürlüğüne teslim edildi.

08.11.2024 13:50
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Hatay'ın Belen ilçesinde başıboş yaralı katır tedaviye alındı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Mehmet Öntürk'ün sosyal medya hesabına Atik Yaylası'nda başıboş yaralı bir katır olduğu ihbarı geldi.

Öntürk'ün talimatıyla Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, katırı bularak veteriner eşliğinde ilk tedavisini yaptı.

Bir ayağının kırık olduğu tespit edilen katır, tedavisinin devamı için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yaralı Katır Tedavi Altına Alındı - Son Dakika

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