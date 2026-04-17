Yaralı Kedi Hayata Döndü

Üye Girişi
Son Dakika Logo

17.04.2026 12:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Veteriner teknikeri Akdemir, sokakta bulduğu kediyi titanyum ağla tedavi ederek sağlığına kavuşturdu.

Adana'da veteriner teknikeri Selin Akdemir'in sokakta bulup çalıştığı kliniğe götürdüğü kafatasında delik olan kedi, yaranın titanyum ağ ve deri nakliyle kapatılmasıyla sağlığına kavuştu.

İşe gitmek için Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'ndeki evinden çıkan Akdemir, sokaktaki bir sahipsiz kedinin acı çektiğini fark etti.

Akdemir, mesai arkadaşlarının yardımıyla yakalamayı başardığı kediyi kafatasında delik olduğunu görünce çalıştığı kliniğe götürdü.

Bir gözü enfeksiyon nedeniyle kapandığı belirlenen kedi, veteriner hekim İsmail Serdar Sayar tarafından tedaviye alındı.

Operasyonda kafatasındaki delik titanyum ağ ve deri nakliyle kapatılan kedinin gözü de iyileştirildi.

Yaklaşık 1 hafta süren tedavi ve bakım sayesinde kedi yaşama tutundu.

"Yaş mamayla kandırarak yakaladık"

Veteriner teknikeri Selin Akdemir, AA muhabirine, kediyi yaralı gördükten sonra fotoğrafını Sayar'a ilettiğini söyledi.

Kediyi uzun uğraşlar sonucu yakaladıklarını dile getiren Akdemir, "Buradan iki arkadaş ekipmanlarımızı alıp gittik. Daha önce çok fazla darbe aldığı için hırçın bir kediydi. İnsanlara yaklaşımı fazla iyi değildi. Yanımıza ekipman, eldiven ve kutu aldık. Yaş mamayla kandırarak yakaladık." dedi.

"Yara yeri çok iyi, iltihaplanma yok"

Veteriner hekim Sayar da tedaviye ilişkin şu bilgileri verdi:

"Kafatasının muhtemelen bir çarpma veya travma nedeniyle delik olduğunu düşündük. Sinüs boşluğu açılmıştı. Yarayı temizledikten sonra titanyum ağla deliği kapattık. Üzerine de yakın bölgeden deri dokusu alarak naklettik ve yara kapandı. Gözüne de müdahale ettik ve iyileşti. Şu an hiç olumsuz bir durum yok. Yara yeri çok iyi, iltihaplanma yok. Gayet sağlıklı."

Sayar, tedaviyi klinik olarak üstlendiklerini belirterek, "Tek ricamız kedi için bir yuva bulunması. Bir sahip arıyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hayvan Hakları, Güncel, kedi, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2026 12:55:20. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.