Yaralı Kedi Hayata Döndü

Adana'da veteriner teknikeri Selin Akdemir'in sokakta bulup çalıştığı kliniğe götürdüğü kafatasında delik olan kedi, yaranın titanyum ağ ve deri nakliyle kapatılmasıyla sağlığına kavuştu.

İşe gitmek için Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'ndeki evinden çıkan Akdemir, sokaktaki bir sahipsiz kedinin acı çektiğini fark etti.

Akdemir, mesai arkadaşlarının yardımıyla yakalamayı başardığı kediyi kafatasında delik olduğunu görünce çalıştığı kliniğe götürdü.

Bir gözü enfeksiyon nedeniyle kapandığı belirlenen kedi, veteriner hekim İsmail Serdar Sayar tarafından tedaviye alındı.

Operasyonda kafatasındaki delik titanyum ağ ve deri nakliyle kapatılan kedinin gözü de iyileştirildi.

Yaklaşık 1 hafta süren tedavi ve bakım sayesinde kedi yaşama tutundu.

"Yaş mamayla kandırarak yakaladık"

Veteriner teknikeri Selin Akdemir, AA muhabirine, kediyi yaralı gördükten sonra fotoğrafını Sayar'a ilettiğini söyledi.

Kediyi uzun uğraşlar sonucu yakaladıklarını dile getiren Akdemir, "Buradan iki arkadaş ekipmanlarımızı alıp gittik. Daha önce çok fazla darbe aldığı için hırçın bir kediydi. İnsanlara yaklaşımı fazla iyi değildi. Yanımıza ekipman, eldiven ve kutu aldık. Yaş mamayla kandırarak yakaladık." dedi.

"Yara yeri çok iyi, iltihaplanma yok"

Veteriner hekim Sayar da tedaviye ilişkin şu bilgileri verdi:

"Kafatasının muhtemelen bir çarpma veya travma nedeniyle delik olduğunu düşündük. Sinüs boşluğu açılmıştı. Yarayı temizledikten sonra titanyum ağla deliği kapattık. Üzerine de yakın bölgeden deri dokusu alarak naklettik ve yara kapandı. Gözüne de müdahale ettik ve iyileşti. Şu an hiç olumsuz bir durum yok. Yara yeri çok iyi, iltihaplanma yok. Gayet sağlıklı."

Sayar, tedaviyi klinik olarak üstlendiklerini belirterek, "Tek ricamız kedi için bir yuva bulunması. Bir sahip arıyoruz." ifadesini kullandı.