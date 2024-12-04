Yaralı Köpek Hastaneye Kaldırıldı

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Samsun'un Yakakent ilçesinde bir aracın çarpması sonucu yaralanan köpek, belediye işçileri tarafından hayvan hastanesine götürüldü.

Yakakent Belediyesinde görevli Ömer Ağaçdiken ve Uğur Kilitçi, Samsun- Sinop kara yolunda bir otomobilin çarpması sonucu yaralanan sahipsiz bir köpek bulunduğunu gördü.

Durumu amirlerine bildiren işçiler, yaralı köpeği Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hayvan Hastanesine götürdü.

Köpek, burada tedavi altına alındı.

Yakakent Belediye Başkanı Şerafettin Aydoğdu, örnek davranışlarından dolayı işçilere teşekkür etti.