Yaralı Puhu Kuşu Tedavi Altına Alındı - Son Dakika
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Yaralı Puhu Kuşu Tedavi Altına Alındı

Artvin'de yaralı bulunan nadir Puhu kuşu, kış şartları nedeniyle tedavi altına alındı.

09.03.2025 13:42
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Artvin'de yaralı puhu kuşu tedavi altına alındı

ARTVİN - Artvin'in Ardanuç ilçesinde yaralı bulunan nadir Puhu kuşu, zorlu kış koşulları nedeniyle tedavi altına alındı.

Artvin'in Ardanuç ilçesinde yaralı halde bulunan ve Türkiye'de nadir rastlanan Puhu kuşu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından veteriner kliniğine götürüldü. Yapılan muayenede kuşun kanadında travmaya bağlı bir rahatsızlık tespit edilirken, tedavisine hemen başlandı.

Bölgede etkili olan ağır kış koşulları, yaban hayvanlarını da olumsuz etkiliyor. Şubat ayı içinde çok sayıda kanatlı yaban hayvanının çeşitli yaralanmalar nedeniyle kliniğe getirildiğini belirten Veteriner Hekim Can Berk Düzün, doğada insanlarla teması oldukça zor olan Puhu kuşunu tedavi ettiklerini söyledi.

"Puhu kuşu en büyük baykuş türlerinden biri"

Puhu kuşunun yaban hayatında en büyük baykuş türlerinden biri olduğunu belirten Düzün, "Bu tür, Artvin'de nadir görülse de Bingöl ve Erzurum bölgelerinde daha sık rastlanıyor. Yapılan muayene ve röntgen çekimleri sonucunda kanadının eklem kısmında travmaya bağlı bir yangı tespit ettik. Tedavisi yaklaşık 10-15 gün sürecek. Sağlığına kavuştuktan sonra Milli Parklar ekipleri tarafından doğaya salınacak" diye konuştu.

"İştahı açık, kırmızı etle besleniyor"

Yaklaşık 4 kilogram ağırlığında ve 1,5-2 metre kanat açıklığına sahip olan Puhu kuşunun zorlu kış şartlarından etkilenerek güçsüz düştüğünü ifade eden Düzün, "Yaban hayatında karşılaşılması oldukça zor bir tür. İlk geldiğinde bitkin ve durgundu ancak şu an sağlık durumu iyiye gidiyor. Kırmızı etle besliyoruz ve iştahı oldukça açık. Günlük yaklaşık yarım kilo et tüketiyor" şeklinde konuştu.

Kış mevsiminde bölgede çok sayıda yabani hayvanın tedavi altına alındığını belirten Düzün, "Bu ay içinde kliniğimize birçok yaban hayvanı ulaştı. Geçen hafta bir orman baykuşunun tedavisini tamamlayarak doğaya saldık. Şu an elimizde tedavi süreci devam eden bir yaralı şahin ve bir sincabımız var. Onları da sağlıklarına kavuşturduktan sonra doğal yaşam alanlarına bırakacağız" dedi.

Kaynak: İHA

Ardanuç, Güncel, Artvin, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yaralı Puhu Kuşu Tedavi Altına Alındı - Son Dakika

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