Yaralı Sokak Köpeği Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi\'nde İyileşiyor

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(ESKİŞEHİR)- Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi'ne yaralı halde getirilen sokak köpeği, tedavisine olumlu cevap vererek iyileşme sürecine girdi.

Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi, sokak hayvanlarının sağlığı için çalışmalarına devam ediyor. Geçen günlerde bir otomobilin Şirintepe Mahallesi'nde yolda uyurken ezdiği köpek, vatandaşların ihbarı üzerine belediye ekipleri tarafından Doğal Yaşam Merkezi'nde tedavi altına alındı. Tepebaşı Belediyesi veterinerlerinin müdahale ettiği köpek, tedaviye olumlu yanıt verdi ve iyileşme sürecine girdi. Doğal Yaşam Merkezi yetkilileri, köpeğin sağlık durumunun iyiye gittiğini belirtirken, tedavi ve gözetim sürecinin titizlik ile sürdürüldüğünü aktardı.