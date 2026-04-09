Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sivrisinekler Aşı Taşıyıcısı Olarak Kullanılıyor: Yarasaların Bağışıklığı Artırılıyor

09.04.2026 00:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilim insanları, yarasalara zarar vermeden hastalık yayılma riskini azaltmak için sivrisinekleri aşı taşıyıcısı olarak kullanmayı amaçlayan bir yöntem geliştirdi. Bu strateji, zoonotik hastalıklara karşı etkili bir çözüm sunma potansiyeline sahip.

Yarasalar, zoonotik patojenlerin önemli taşıyıcıları olmalarının yanı sıra ekosistemde kritik roller üstlenmektedir. Bu nedenle, bilim insanları, yarasalara zarar vermeden hastalık yayılma riskini azaltmak için sivrisinekleri aşı taşıyıcısı olarak kullanmayı içeren yenilikçi bir yaklaşım geliştirdi. Çin Bilimler Akademisi ve Kunming Tıp Üniversitesi'nden araştırmacılar, genellikle hastalık yayan sivrisinekleri, hastalıkları önleyici bir araç olarak değerlendirdi.

Yarasalar, dünya üzerindeki memeli türlerinin yaklaşık %22'sini oluşturmakta ve koronavirüs, Ebola, SARS ve MERS gibi hastalıkların kökeninin yarasalara dayandığı düşünülmektedir. Bilim insanları, yarasaların bağışıklık kazanmasının hayvandan insana virüs geçişi riskini önemli ölçüde azaltabileceğini ifade etmektedir. Ancak yarasaların büyük koloniler halinde yaşaması ve geniş göç alanlarına sahip olmaları, geleneksel aşı yöntemlerini neredeyse imkânsız hale getirmektedir.

Araştırmacılar, doğada zaten mevcut olan sivrisinek-yarasa etkileşimini kullanmayı hedeflediler. Bu strateji çerçevesinde, Aedes aegypti türü sivrisinek aşı taşıyıcısı olarak seçildi. Sivrisineklere, kuduz ve Nipah virüslerine karşı geliştirilen rekombinant veziküler stomatit virüsü temelli aşı içeren kan verildi. Aşı virüsü, sivrisineğin vücudunda çoğaldıktan sonra tükürük bezlerine ulaşmakta ve sivrisinek ısırığı yoluyla ya da yarasaların bu sivrisinekleri tüketmesiyle doğal olarak bulaşmaktadır.

Science Advances dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, bu şekilde aşı taşıyan sivrisinekler, hem kemirgen hem de yarasa modellerinde bağışıklık sağladı. Doğal koşulların simüle edildiği ortamlarda, bu sivrisineklerle temas eden yarasalarda güçlü bağışıklık tepkileri gözlemlendi. Araştırmacılar, bu yöntemin Nipah ve kuduz gibi ölümcül hastalıkların insanlara bulaşma riskini azaltma potansiyeline sahip olduğunu belirtti.

Ayrıca, bilim insanları alternatif bir yöntem olarak, tuzlu suya karıştırılmış aşı içeren istasyonlar kurarak yarasaların ağız yoluyla aşılanmasını da test etti. Yarasaların mineral ihtiyacı için tuzlu su arama alışkanlığı bu yöntemde kullanıldı ve bu yaklaşım da antikor oluşumunu tetikledi. Tüm bu bulgular, ekolojik temelli ve esnek bir aşılama platformu sunarak yabani yarasaların bağışıklanmasında yeni bir yöntem ortaya koymaktadır.

Bu stratejinin, zoonotik hastalıkların yayılma riskini azaltırken aynı zamanda yarasa popülasyonlarının korunmasına da katkı sağlayabileceği belirtilmektedir. Araştırmacılar, bu yöntemin yarasaları yakalamaya veya ortamdan uzaklaştırmaya gerek kalmadan bulaşıcı hastalık riskini azaltabilecek yeni bir karantina stratejisi olduğunu ve yaban hayatta sürü bağışıklığı oluşturarak gelecekteki pandemi riskini düşürme potansiyeline sahip olduğunu söyledi. Ancak, yöntemin doğada uygulanabilmesi için ekolojik etkilerin değerlendirilmesi ve güvenlik testlerinin yapılması gerektiği de vurgulandı.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Güncel, Bilim, Aşı, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2026 00:31:12. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.