Sivrisinekler Aşı Taşıyıcısı Olarak Kullanılıyor: Yarasaların Bağışıklığı Artırılıyor

Yarasalar, zoonotik patojenlerin önemli taşıyıcıları olmalarının yanı sıra ekosistemde kritik roller üstlenmektedir. Bu nedenle, bilim insanları, yarasalara zarar vermeden hastalık yayılma riskini azaltmak için sivrisinekleri aşı taşıyıcısı olarak kullanmayı içeren yenilikçi bir yaklaşım geliştirdi. Çin Bilimler Akademisi ve Kunming Tıp Üniversitesi'nden araştırmacılar, genellikle hastalık yayan sivrisinekleri, hastalıkları önleyici bir araç olarak değerlendirdi.

Yarasalar, dünya üzerindeki memeli türlerinin yaklaşık %22'sini oluşturmakta ve koronavirüs, Ebola, SARS ve MERS gibi hastalıkların kökeninin yarasalara dayandığı düşünülmektedir. Bilim insanları, yarasaların bağışıklık kazanmasının hayvandan insana virüs geçişi riskini önemli ölçüde azaltabileceğini ifade etmektedir. Ancak yarasaların büyük koloniler halinde yaşaması ve geniş göç alanlarına sahip olmaları, geleneksel aşı yöntemlerini neredeyse imkânsız hale getirmektedir.

Araştırmacılar, doğada zaten mevcut olan sivrisinek-yarasa etkileşimini kullanmayı hedeflediler. Bu strateji çerçevesinde, Aedes aegypti türü sivrisinek aşı taşıyıcısı olarak seçildi. Sivrisineklere, kuduz ve Nipah virüslerine karşı geliştirilen rekombinant veziküler stomatit virüsü temelli aşı içeren kan verildi. Aşı virüsü, sivrisineğin vücudunda çoğaldıktan sonra tükürük bezlerine ulaşmakta ve sivrisinek ısırığı yoluyla ya da yarasaların bu sivrisinekleri tüketmesiyle doğal olarak bulaşmaktadır.

Science Advances dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, bu şekilde aşı taşıyan sivrisinekler, hem kemirgen hem de yarasa modellerinde bağışıklık sağladı. Doğal koşulların simüle edildiği ortamlarda, bu sivrisineklerle temas eden yarasalarda güçlü bağışıklık tepkileri gözlemlendi. Araştırmacılar, bu yöntemin Nipah ve kuduz gibi ölümcül hastalıkların insanlara bulaşma riskini azaltma potansiyeline sahip olduğunu belirtti.

Ayrıca, bilim insanları alternatif bir yöntem olarak, tuzlu suya karıştırılmış aşı içeren istasyonlar kurarak yarasaların ağız yoluyla aşılanmasını da test etti. Yarasaların mineral ihtiyacı için tuzlu su arama alışkanlığı bu yöntemde kullanıldı ve bu yaklaşım da antikor oluşumunu tetikledi. Tüm bu bulgular, ekolojik temelli ve esnek bir aşılama platformu sunarak yabani yarasaların bağışıklanmasında yeni bir yöntem ortaya koymaktadır.

Bu stratejinin, zoonotik hastalıkların yayılma riskini azaltırken aynı zamanda yarasa popülasyonlarının korunmasına da katkı sağlayabileceği belirtilmektedir. Araştırmacılar, bu yöntemin yarasaları yakalamaya veya ortamdan uzaklaştırmaya gerek kalmadan bulaşıcı hastalık riskini azaltabilecek yeni bir karantina stratejisi olduğunu ve yaban hayatta sürü bağışıklığı oluşturarak gelecekteki pandemi riskini düşürme potansiyeline sahip olduğunu söyledi. Ancak, yöntemin doğada uygulanabilmesi için ekolojik etkilerin değerlendirilmesi ve güvenlik testlerinin yapılması gerektiği de vurgulandı.