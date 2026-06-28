Yarbaşı Köyü, Mahalle Olmayı Reddetti

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı Yarbaşı köyünde yaşayan vatandaşlar, köyün mahalleye dönüştürülmesi için sandık başına gitti.
Kent merkezine 2 kilometre uzaklıkta bulunan 484 nüfuslu köyde, İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca hazırlanan sandıklarda vatandaşlar oy kullandı.
Resmi olmayan sonuçlara göre, oyların yüzde 60'ını alan "hayır" tercihiyle köy sakinleri köy statüsünde kalma yönünde karar verdi.
357 seçmenin bulunduğu köyde sandığa giden 261 vatandaşın 103'ü "evet", 157'si "hayır" oyu kullanırken, 1 oy geçersiz sayıldı.
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