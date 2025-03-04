Yarbay Hasan Göz Suriye'de Göreve Başladı

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(ANKARA) - Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği'nin açıklamasına göre, Askeri Ataşe Yarbay Hasan Göz Suriye'deki göreve başladı.

Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği. Askeri Ataşesi Yarbay Göz'ün Suriye'de göreve başladığını duyurdu. Büyükelçiliğin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Büyükelçiliğimiz Askeri Ataşesi Yarbay Hasan Göz Şam'daki görevine başlamıştır. Kardeş Suriye ile askeri alandaki işbirliğimiz de yoğun bir şekilde devam ediyor" denildi.