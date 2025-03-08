Yardımsever İtfaiyeci Kübra Abastı'nın Alevlere Meydan Okuması - Son Dakika
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Yardımsever İtfaiyeci Kübra Abastı'nın Alevlere Meydan Okuması

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Kübra Abastı, küçük yaşlardan beri itfaiyeci olma hayalini gerçekleştiren ve kadın olmanın zorluklarını aşarak alevlerle mücadele eden bir itfaiye eri. İtfaiyeciliği yardım etme duygusuyla seçen Abastı, mesleğin zorluklarına rağmen başardıklarını vurguluyor.

08.03.2025 08:42  Güncelleme: 08:52
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Yardımseverlik hayaliyle alevlere meydan okuyor

ANKARA - Yardım etme arzusuyla küçük yaşlardan beri hayalini kurduğu mesleği yapan itfaiye eri Kübra Abastı, kadın olmanın getirdiği zorlukları aşarak büyük bir azimle alevlere meydan okuyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nda görevli Kübra Abastı, yardım etmeyi çok sevdiğini ve itfaiyeciliğin de bu hisle tam örtüşen bir meslek olduğu için küçük yaşından bu yana hayal ettiği itfaiyecilik mesleğini sürdürüyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nda görevli Kübra Abastı, yardım etmeyi çok sevdiğini, itfaiyeciliğin ise bu hisle tam örtüşen bir meslek olduğunu ifade etti. Abastı, "İtfaiyecilik serüvenim insanlara yardım etme duygusuyla başladı öncelikle. Yani yardım etmeyi küçüklüğümden beri çok seviyordum ve ne meslek yapabilirim dedim. İtfaiyecilik tam bunun için biçimmiş, kaftandı" diye konuştu.

Meslek seçiminden duyduğu mutluluğu dile getiren Abastı, itfaiyeciliğin zorluğuna da dikkat çekerek "Bir kadın olarak tabi ki de İtfaiyecilik zor bir meslek. Bir sürü zorlu görevlerimiz oluyor. Yangın trafik kazası da psikolojik olarak ve fiziksel olarak zorlu yönleri var ama bu işi severek yaptığımızda kendimizi geliştirdiğimizde çok güzel başarılar elde edebiliyoruz" dedi.

Meslektaşlarıyla birlikte zorlukların üstesinden geldiklerini ve erkek çalışma arkadaşlarının desteğine vurgu yapan Abastı, "Erkek arkadaşlarımız her türlü desteği sağlıyor, birlikte bu açığı kapatıyoruz. Bir kadın olarak erkekler tabii ki de erkek arkadaşlarımız tabii ki de yardımcı oluyor. Bize her türlü desteklerini sağlıyorlar. Tabii ki de bizim gücümüz onlarınki gibi değil. Bu konuda her türlü desteği sağlıyorlar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

İtfaiye, Güncel, Kadın, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yardımsever İtfaiyeci Kübra Abastı'nın Alevlere Meydan Okuması - Son Dakika

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