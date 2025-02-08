Yargı Mensuplarına Finansal Eğitim Protokolü

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(ANKARA) – Yargıda Birlik Derneği ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) arasında imzalanan protokol ile yargı mensuplarına ve adalet çalışanlarına, finansal farkındalık kapsamında, bütçe, bankacılık, kredi, kripto varlıklar, yatırım ve borsa konularında eğitim verilecek.

SPK ile Yargıda Birlik Derneği arasında, finansal okuryazarlığın yaygınlaştırılmasına yönelik işbirliği protokolü imzalandı.

SPK'da düzenlenen imza töreninde konuşan SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, geçen yıl mayıs ayında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in katılımıyla finansal okuryazarlık platformunun açılışının yapıldığını ve "Türkiye finansal okuryazarlık seferberliği"ni başlattıklarını söyledi.

"7'den 77'ye bu eğitimlerin alınması için yoğun mesai harcıyoruz"

Gönül, "7'den 77'ye tüm vatandaşlarımızın bu eğitimleri alması için yoğun mesai harcıyoruz" dedi. Yaklaşık 8 aylık dönemde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye İş Kurumu, KOSGEB, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu, Türkiye Kadın Girişimciler Derneği ile konuya ilişkin işbirliği protokolleri imzaladıklarını aktaran Gönül, birçok kurum ve kuruluşla protokol imzalamak üzere ön görüşmelerinin devam ettiğini anlattı.

Gönül, bugün de yargı camiasına yönelik yapılacak bu işbirliğiyle farkındalık çemberini daha da genişleteceklerini belirterek, bu protokoller sayesinde, toplumun tüm kesimlerinde finansal okuryazarlık konusunda ciddi bir farkındalık oluştuğunu gözlemlediklerini dile getirdi. SPK Başkanı Gönül, şöyle konuştu:

"Platformdaki eğitim videoları sayesinde katılımcılar, kişisel bütçe yapmaktan finansal araçları tanımaya, finansal planlama yapmaktan tasarruf edebilmeye pek çok yetkinliği kazanabilecek. Sadece Jandarma'da eğitim videoları 5 milyonun üzerinde izlendi. Platformda, sosyal medyadan tüyo ve duyum adı altında kötü niyetli insanların paylaşımlarına ve yönlendirmelerine karşı da sermaye piyasası yatırımcılarını bilgilendirecek videolar bulunuyor"

0-6 yaş ve erken öğrenme dönemleri için finansal okuryazarlık eğitimi geliyor

SPK Başkanı Gönül, yakın dönemde, 0-6 yaş ve "erken öğrenme" dönemleri için dünyada ilk ve tek olacak finansal okuryazarlık projesini hayata geçirmek için paydaşlarla hazırlık çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürdüklerini de açıkladı.

Kurul olarak sermaye piyasalarının, güvenilir, şeffaf, etkin, istikrarlı, adil, rekabetçi bir ortamda işleyişini ve gelişmesini sağlamakta yükümlü olduklarını aktaran Gönül, Türkiye'nin en büyük erklerinden olan yargıda da bu eğitimleri verecek olmalarının kendilerini ayrıca gururlandırdığını ifade etti.

Yargı mensuplarına ve adalet çalışanlarına finansal farkındalık toplantıları düzenlenecek

Yargıda Birlik Derneği Birol Kırmaz da SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül ve ekibinin finansal okuryazarlık alanında değerli projeleri tek tek hayata geçirdiğini, önemli işlere imza attığını söyledi.

Kırmaz, "Bizler hakkaniyet, eşitlik, liyakat temelinde vücut bulan Yargıda Birlik Derneği olarak her şeyin en iyisine layık Büyük Türk Milleti adına hüküm kuran ve vicdanlardaki adalet duygusunun tatmini için fedakarca görev yapan yargı mensuplarımızın ve adalet çalışanlarının birer neferiyiz, onlara destek olmak için çalışıyoruz" dedi.

Meslektaşlarının çalışma koşullarını daha da iyileştirmek, sosyal imkanlarını geliştirmek için çaba sarf ettiklerini anlatan Birol Kırmaz, SPK ile çok kıymetli bir işbirliği yaptıklarını, protokolle, yargı mensuplarına ve adalet çalışanlarına yönelik finansal farkındalık toplantıları düzenleneceğini bildirdi.

Bütçe, bankacılık, kredi, kripto varlıklar, yatırım ve borsa eğitimleri

Bu toplantılar sayesinde, teknolojinin gelişimi ve finansal enstrümanların çeşitlenmesiyle gittikçe sofistike hale gelen sermaye piyasası ve finansal ürünlerin optimal kullanımının sağlanacağını aktaran Kırmaz, şöyle devam etti:

"Finansal okuryazarlık platformu web sitesinde, bütçe, bankacılık, kredi, kripto varlıklar, yatırım ve borsa olmak üzere altı farklı kategoride hazırlanan 55 adet eğitim videosunu izleyenlere katılım sertifikası verilecek. Ayrıca eğiticilerin eğitimi kapsamında da programlar ve finansal okuryazarlık seminerleri düzenlenebilecek. Bu vesileyle Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Sayın İbrahim Ömer Gönül nezdinde bu projede emeği geçen herkese teşekkür ederim. Çalışmaların yargı teşkilatımıza hayırlı olmasını diliyorum."