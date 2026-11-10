Yargıç Reyes, Trump'ın East Potomac'ta ağaç kesme yasağını kaldırma talebini reddetti - Son Dakika
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Yargıç Reyes, Trump'ın East Potomac'ta ağaç kesme yasağını kaldırma talebini reddetti

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ABD Bölge Yargıcı Ana C. Reyes, Trump yönetiminin Washington yakınlarındaki East Potomac Golf Links'te ağaç kesme yasağının kaldırılması talebini reddetti. Reyes, İçişleri Bakanlığının alanı yönetmek yerine yok etmeyi planladığını belirterek yasağın yürürlükte kalmasına hükmetti.

ABD'li yargıç, Başkan Donald Trump yönetiminin, başkent Washington yakınlarındaki golf sahasında bulunan ağaçların kesimini durdurma kararının kaldırılması için yaptığı başvuruyu reddetti.

ABD Bölge Yargıcı Ana C. Reyes, Trump yönetiminin daha büyük bir tesise dönüştürme planları yürüttüğü "East Potomac Golf Links" adlı golf sahasıyla ilgili ağaç kesme yasağını yürürlükte tutmaya yönelik kararı açıkladı.

Hükümet avukatlarının mahkemeye sunduğu belgelerin, golf sahasını şampiyonaların düzenlenebileceği bir tasarıma dönüştürme planlarına işaret ettiğini belirten Reyes, ABD İçişleri Bakanlığının söz konusu alanı "yönetmeyi değil, yok etmeyi" planladığını kaydetti.

Reyes, Bakanlığın bu projesinin zamanlamasının "kötü niyetin kanıtı" olduğunu ve bu yöndeki uygulamalarını "yargı denetiminden kaçınacak şekilde yaptığını güçlü şekilde ortaya koyduğunu" vurguladı.

Trump yönetiminin avukatları, ağaç kesimlerinin rutin bakım kapsamında olduğunu savunarak, ABD Bölge Yargıcı Ana C. Reyes'ten ihtiyati tedbir kararının askıya alınmasını ve kararın, ABD DC Bölgesi Temyiz Mahkemesine temyiz edilmesini talep etmişti.

Kesilen ağaçlar, AA tarafından görüntülenmişti

Geçen ay, AA tarafından görüntülenen golf sahasında, uzun yıllardır sahada bulunan ve bazılarının gövde kalınlığı birkaç metreye ulaşan yüzlerce ağacın kesildiği tespit edilmişti.

Görüntülerde, bazı ağaçların alelacele kesildiği, köklerinin çıkarılmasına vakit bulunamadığı gözlenirken, bazı ağaçların gövdelerindeki sarı bantlar ise dikkati çekmişti.

Kaynak: AA
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