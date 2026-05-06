Yargıç Shin Jong-o'nun Ölümü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yargıç Shin Jong-o'nun Ölümü

06.05.2026 10:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güney Kore'de yargıç Shin Jong-o, Kim Keon Hee'nin davasına başkanlık ederken ölü bulundu.

Güney Kore'de görevinden azledilen eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un eşi Kim Keon Hee'nin yolsuzluk suçlamaları kapsamında görülen temyiz davasına başkanlık eden yargıç Shin Jong-o mahkeme yerleşkesinde ölü bulundu.

Güney Kore'nin haber ajansı Yonhap'a göre, polis ihbar üzerine Seul Yüksek Mahkemesi yerleşkesine gitti.

Polis yerleşkede, Kim hakkında görülen davaya başkanlık eden yargıç Shin'in cansız bedenini buldu.

Yargıcın cebinde özür ifadeleri içeren bir not bulduklarını belirten yetkililer, Shin'in yüksekten düşmüş olabileceği ihtimali üzerinde durulduğunu ifade etti.

Yetkililer, olayda cinayet şüphesi bulunmadığını ve ölüm nedenine ilişkin soruşturmayı sürdürdüklerini aktardı.

Nisan ayının sonunda, Eski Devlet Başkanı Yoon'un eşi Kim hakkında lüks hediyelerle rüşvet aldığı gerekçesiyle verilen 1 yıl 8 ay hapis cezası için temyize gidilmişti.

Seul Yüksek Mahkemesi, Kim'i hisse senedi fiyat manipülasyonundan kısmen suçlu, rüşvetten ise suçlu bularak, daha önce verilen 1 yıl 8 aylık hapis cezasının 4 yıla çıkarılmasına karar vermişti.

Ağustos 2025'te gözaltına alınmıştı

Kim Keon Hee, seçimlere müdahale ve rüşvet dahil çeşitli suçlamalarla çıkarılan tutuklama emrinin ardından 12 Ağustos 2025'te gözaltına alınmıştı.

Sermaye piyasası kanunu, siyasi fonlar kanunu ve arabuluculuk için rüşvet kabulüne ilişkin yasayı ihlal ettiği suçlamasıyla karşı karşıya kalan Kim'e isnat edilen suçlar arasında, kilise yetkililerine imtiyaz sağlamak ve 2009-2012 döneminde Güney Kore'de bir BMW bayisi olan Deutsch Motors'u ilgilendiren bir hisse senedi fiyat manipülasyon planına katılmak bulunuyordu.

Özel savcılık, Aralık 2025'te Kim'in kamu görevleri ve siyasi adaylıklar karşılığında lüks hediyeler kabul ettiğinin tespit edildiğini açıklamış, bu kapsamda, toplam 370 milyon won (259 bin dolar) değerinde hediyeler aldığını ifade etmişti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yargıç Shin Jong-o'nun Ölümü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şehri karıştıran bayrak Polis evi bastı, gerçek sonradan ortaya çıktı Şehri karıştıran bayrak! Polis evi bastı, gerçek sonradan ortaya çıktı
Evde çıkan yangında yaşlı çift öldü Evde çıkan yangında yaşlı çift öldü
Arkadaşının müdahalesiyle kurtarılmıştı, 8 ay sonra canına kıydı Arkadaşının müdahalesiyle kurtarılmıştı, 8 ay sonra canına kıydı
Ahmet Türk, yerine kayyum olarak atanan valiyle yan yana maç izledi Ahmet Türk, yerine kayyum olarak atanan valiyle yan yana maç izledi
Ölen iki kardeş gözyaşlarıyla toprağa verildi Ölen iki kardeş gözyaşlarıyla toprağa verildi
Bahçeli’nin Öcalan için yaptığı öneriye DEM Parti’den ilk yorum Bahçeli'nin Öcalan için yaptığı öneriye DEM Parti'den ilk yorum

11:04
Sevgili yaptığına bin pişman oldu Olay adam için tam 10 milyon oy topladılar
Sevgili yaptığına bin pişman oldu! Olay adam için tam 10 milyon oy topladılar
10:48
Türkiye’nin YILDIRIMHAN füzesi Yunan basınında
Türkiye'nin YILDIRIMHAN füzesi Yunan basınında
10:45
Kübra Yapıcı’ya kıyan zanlı olay yerinde cinayeti böyle anlattı Soğukkanlı tavırları dikkat çekti
Kübra Yapıcı'ya kıyan zanlı olay yerinde cinayeti böyle anlattı! Soğukkanlı tavırları dikkat çekti
10:31
CHP kurultay davası ertelendi
CHP kurultay davası ertelendi
10:14
Borsa İstanbul’da tüm zamanların rekoru
Borsa İstanbul'da tüm zamanların rekoru
09:52
Mevlüt Çavuşoğlu’nun kardeşi ofisinde silahla vurulmuş halde bulundu
Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi ofisinde silahla vurulmuş halde bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 11:16:07. #7.12#
SON DAKİKA: Yargıç Shin Jong-o'nun Ölümü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.