Yargıç, Trump'ın suçlu bulunduğu davadan çekilme talebini reddetti - Son Dakika
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Yargıç, Trump'ın suçlu bulunduğu davadan çekilme talebini reddetti

New York Yüksek Mahkemesi Yargıcı Juan Merchan, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın suçlu bulunduğu davadan çekilme talebini reddetti. Yargıç, talebi hatalarla ve asılsız iddialarla dolu olarak nitelendirdi ve davadan çekilmesini gerektirecek bir durumun olmadığını vurguladı.

14.08.2024 20:46
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NEW New York Yüksek Mahkemesi Yargıcı Juan Merchan, eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump'ın suçlu bulunduğu "sus payı" davasından çekilmesi için yapılan talebi reddetti.

Yargıç Merchan, Trump'ın avukatlarının, kendisinden davadan çekilmesini talep etmelerinin ardından konuya ilişkin kararını yazılı olarak açıkladı.

Merchan, talebi "hatalarla ve asılsız iddialarla dolu" şeklinde nitelendirdi. Kararlarını, kanıtlara ve yasalara dayandırmaya devam edeceğini belirten Merchan, "İmalar ve yanlış nitelendirmeler bir ihtilaf yaratmaz." ifadesini kullandı.

Merchan, davadan çekilmesini gerektirecek bir durumun olmadığını vurgulayarak talebi reddetti.

Trump'ın kampanya sözcüsü Steven Cheung, yaptığı açıklamada, Merchan'ın dava boyunca Trump'a karşı "pervasızca" ön yargılı olduğunu kaydetti.

Cheung, "Son derece çelişkili olan yargıç, uzun zaman önce bu davadan çekilmeliydi." dedi.

Trump'ın avukatları, Merchan'ın kızı Loren'in Başkan Joe Biden ve başkan adayı Kamala Harris için çalıştığını belirterek, yargıcın dava için uygun olmadığını savunmuştu. Avukatlar, bu kapsamda yargıç Merchan'ın davadan çekilmesi için talepte bulunmuştu.

Trump'ın "sus payı" davası

Eski ABD Başkanı Trump, 18 Mart 2023'te Manhattan Bölge Savcılığınca yetişkin filmlerinde oyunculuk yapan Stormy Daniels'e 2016 Başkanlık seçimleri sırasında yasa dışı "sus payı" ödenmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında büyük jüri tarafından yargılanması için suçlanmıştı.

Hakkındaki suçlamaları reddeden Trump, 15 Nisan'da New York'ta yargılanmaya başlanmış, 6 hafta süren duruşmalar sonucunda 31 Mayıs'ta mahkeme jürisi tarafından hakkındaki 34 suçlamanın tamamından suçlu bulunmuştu. Trump'ın cezasının belirleneceği duruşma 11 Temmuz'a bırakılmıştı.

ABD Yüksek Mahkemesi, hakkındaki 6 Ocak Kongre baskınındaki rolü ve 2020 başkanlık seçimlerine müdahale iddiaları için eski Başkan Trump'ın "bazı konularda dokunulmazlığı" bulunduğuna hükmetmişti.

Mahkeme, 3'e karşı 6 oyla eski Başkan'ın resmi eylemleri nedeniyle kovuşturmaya karşı dokunulmazlık hakkına sahip olduğuna ancak bu dokunulmazlığın, özel davranışları için geçerli olmadığına karar vermişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yargıç, Trump'ın suçlu bulunduğu davadan çekilme talebini reddetti - Son Dakika

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