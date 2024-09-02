Yargıda Birlik Derneği Heyeti Şırnak'ta Adli Yıl Açılış Programına Katıldı - Son Dakika
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Yargıda Birlik Derneği Heyeti Şırnak'ta Adli Yıl Açılış Programına Katıldı

Yargıda Birlik Derneği Heyeti Şırnak\'ta Adli Yıl Açılış Programına Katıldı

Yargıda Birlik Derneği Başkanı Birol Kırmaz ve yönetim kurulu üyeleri, Şırnak'ta düzenlenen adli yıl açılış programına katıldı. Kırmaz, adaletin sağlanması için hakim ve savcıların yanında olduklarını vurguladı ve meslektaşlarının taleplerini yakından takip ettiklerini belirtti. Ayrıca, derneğin bilimsel çalışmalarla hukuk dünyasına katkı sağlamayı hedeflediğini ifade etti.

02.09.2024 21:16
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Yargıda Birlik Derneği Başkanı Birol Kırmaz ve beraberindeki heyet, Şırnak'ta düzenlenen adli yıl açılış programına katıldı.

Yargıda Birlik Derneğinden yapılan açıklamaya göre, Dernek Başkanı Kırmaz ve yönetim kurulu üyelerinden oluşan heyet, dün Cizre Adliyesi'ni ziyaret ederek hakim ve Cumhuriyet savcılarıyla bir araya geldi.

Yargıda Birlik Derneği heyeti bugün de Şırnak'ta düzenlenen adli yıl açılış programına katıldı.

Dernek Başkanı Kırmaz yaptığı açıklamada, vicdanlardaki adalet duygusunun tatmini için ülkenin dört bir yanında fedakarca görev yapan hakim, Cumhuriyet savcısı ve adalet personelinin her zaman yanında olduklarını ve sorunlarının çözümü için köprü vazifesi gördüklerini belirtti.

Süreçte de bu tür ziyaretlerin devam edeceğini aktaran Kırmaz, meslektaşlarının kendilerine ilettikleri her talebi görev kabul edip yetkili makamlar nezdinde yakından takip ettiklerini dile getirdi.

Birol Kırmaz, düzenleyecekleri bilimsel çalışmalarla hukuk dünyasına katkı vereceklerini kaydederek, yeni adli yılın tüm yargı bileşenleri ve ülke için adaletli ve hayırlı olmasını diledi.

Şırnak Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Şahin de Yargıda Birlik Derneği'nin Şırnak'ta ilk defa düzenlenen adli yıl açılış törenine katılımlarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Şırnak Valisi Cevdet Atay'ı ve Şırnak Adliyesini de ziyaret eden heyet, Şırnak, Cizre, Silopi ve Uludere'de görev yapan hakim ve savcıların taleplerini dinledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yargıda Birlik Derneği Heyeti Şırnak'ta Adli Yıl Açılış Programına Katıldı - Son Dakika

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