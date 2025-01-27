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Yargıda Yapay Zeka Dönemi Başlıyor

Yargıda Yapay Zeka Dönemi Başlıyor

Yargı Reformu Strateji Belgesi ile yapay zeka yargı süreçlerinde etkin hale getirilecek.

27.01.2025 11:16
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ABDULLAH SARİCA - Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde yer alan hedefler doğrultusunda, yargıda yapay zeka kullanımı yaygınlaştırılacak.

Adalet Bakanlığınca, 2025-2029 yıllarını kapsayan 5 amaç, 45 hedef ve 264 faaliyetten oluşan 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi'yle yargı alanında önemli reformlara imza atılacak.

Belgede yer alan "Kurumsal Yapının Güçlendirilmesi ve Süreçlerin Yeniden Yapılandırılması" amacı doğrultusunda adli süreçlerin makul sürede tamamlanmasına yönelik kurumsal tedbirler alınacak, uygulamalar geliştirilecek.

Bu kapsamda, yargı bilişim sistemi güncel teknolojiler doğrultusunda daha da güçlendirilecek. Yargılama faaliyetlerini destekleyici yapay zeka temelli öneri sistemleri geliştirilecek.

Yapay zeka teknolojisinin bilişim sistemine entegrasyonu sağlanarak, vatandaşların adalete erişimi kolaylaştırılacak ve yargılama süreçleri hızlandırılacak.

Yapay zekanın, belgelerin anlık analizinde, eksik bilgi ve belgelerin hızlı şekilde tamamlanmasında, bilirkişi raporlarının kontrolünde, yazışmaların otomatik takibinde ve kurumlar arası bilgi paylaşımında kullanılması sağlanacak.

Yapay zeka uygulamalarına ilişkin etik ve hukuki çerçevesini belirleyecek kurumsal bir yapı oluşturulacak.

Elektronik duruşma yöntemleri geliştirilecek

Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında, makul sürede yargılanma hakkının ve adalete erişimin geliştirilmesi amacıyla dijital çözüm platformları, çevrim içi uyuşmazlık çözüm yöntemleri ve elektronik duruşma yöntemleri geliştirilecek.

Yapılacak düzenlemelerle duruşmaların elektronik ortamda kayıt altına alınması sağlanacak, hukuk mahkemelerinde e-duruşma uygulaması, istinabe işlemlerini kapsayacak şekilde yaygınlaştırılacak.

Ayrıca, günün ihtiyaçlarına cevap verebilen, güncel teknolojilerle uyumlu ve siber güvenlik önlemleri güçlendirilmiş yeni UYAP yazılımı tamamlanacak. UYAP üzerinden çevrim içi verilen hizmet ve entegrasyon sayısı da artırılacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yargıda Yapay Zeka Dönemi Başlıyor - Son Dakika

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