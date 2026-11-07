Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, market borcunu kusur saymadı, nafaka artırımını onadı - Son Dakika
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Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, market borcunu kusur saymadı, nafaka artırımını onadı

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Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, erkeğin evin ihtiyaçlarını karşılamadığı dosyada sabit olduğu için kadının market ve tuhafiye borcunu kusur saymadı. Daire, kadın lehine hükmedilen nafaka ve tazminatın artırılmasına ilişkin istinaf kararını oy birliğiyle onadı.

YARGITAY 2'nci Hukuk Dairesi, boşanma davasında, eşinin evin ihtiyaçlarını karşılamaması nedeniyle markete ve tuhafiye dükkanına borç yapan kadının bu davranışının kusur sayılamayacağına hükmetti.

Karabük 1'inci Aile Mahkemesi'nde görülen davada, taraflar karşılıklı boşanma davası açtı. Yargılama sırasında kadının Alanya'da yaşayan ortak çocuklarının yanına giderek bir daha eve dönmemesi ile markete ve tuhafiye dükkanına borç yapması, boşanmaya neden olan olaylar kapsamında değerlendirildi. Mahkeme, erkeği ağır, kadını ise az kusurlu buldu. Karara karşı iki taraf da istinaf başvurusunda bulundu. Dosyayı inceleyen Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 28'inci Hukuk Dairesi, erkeğin istinaf başvurusunu süresinde yapılmadığı gerekçesiyle reddetti. Kadının başvurusunu ise kısmen kabul ederek lehine hükmedilen nafaka ve tazminat miktarlarının artırılmasına karar verdi.

YARGITAY, İSTİNAF KARARINI ONADI

Tarafların kararı temyiz etmesi üzerine dosya Yargıtay 2'nci Hukuk Dairesi'ne taşındı. Yargıtay, erkeğin evin ihtiyaçlarını karşılamadığının dosya kapsamında sabit olduğunu belirtti. Bu nedenle kadının markete ve tuhafiye dükkanına borç yapmasının kendisine kusur olarak yüklenemeyeceğini vurguladı. Ayrıca erkeğin terk hukuki nedenine dayalı bir boşanma davası açmadığına ve fiili ayrılığın tek başına boşanma nedeni sayılamayacağına işaret ederek, kadının ortak çocuğunun yanına gidip eve dönmemesinin de kusur olarak değerlendirilemeyeceğini belirtti. Yargıtay, boşanmaya neden olaylarda erkeğin ağır, kadının az kusurlu olduğuna hükmederek, kadının lehine hükmedilen nafaka ve tazminat miktarının artırılmasına yönelik istinaf kararını oy birliğiyle onadı.

Kaynak: DHA
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