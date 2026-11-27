Yargıtay'a 5 yeni üye seçen HSK kararı Resmi Gazete'de yayımlandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Resmi Gazete'de yayımlanan HSK Genel Kurulu kararına göre Yargıtay'ın 5 üyeliğine Mehmet Beşir Güven, Murat Öztürkten, Leyla Taşkoparan, Barış Duman ve Mehmet Tuncer seçildi. Aralarında iki cumhuriyet başsavcısı, iki bölge adliye mahkemesi daire başkanı ve bir tetkik hakimi var.
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanlığı Genel Kurulunca, Yargıtay'daki 5 üyelik için yapılan seçime yönelik karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Beşir Güven, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı Murat Öztürkten, Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı Leyla Taşkoparan, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Barış Duman ve Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Tetkik Hakimi Mehmet Tuncer, Yargıtay üyeliğine seçildi.
Kaynak: AA
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