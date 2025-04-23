Yargıtay Başkanı Kerkez ve Danıştay Başkanı Yiğit, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Kutladı - Son Dakika
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Yargıtay Başkanı Kerkez ve Danıştay Başkanı Yiğit, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Kutladı

Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez ve Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 105. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla birer kutlama mesajı yayımladı. Ömer Kerkez, mesajında "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı büyük bir gururla kutluyoruz" ifadelerine yer verdi. Zeki Yiğit ise mesajında, "Gazi Meclisimiz, kurulduğu günden bu yana milli birlik ve beraberliğimizin, aynı zamanda demokrasimizin teminatı olmaya devam etmektedir" dedi.

23.04.2025 10:36
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(ANKARA) - Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez ve Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 105. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla birer kutlama mesajı yayımladı. Ömer Kerkez, mesajında "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı büyük bir gururla kutluyoruz" ifadelerine yer verdi. Zeki Yiğit ise mesajında, "Gazi Meclisimiz kurulduğu günden bugüne, milli birlik ve beraberliğimizin ve demokrasimizin teminatı olmaya devam etmektedir" dedi.

Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez ve Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, sosyal medya hesaplarından, TBMM'nin açılışının 105. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla birer kutlama mesajı yayımladı.

Kerkez, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, 23 Nisan'ın büyük bir gururla kutlandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 105. yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı büyük bir gururla kutluyoruz. Milletimizin bağımsızlık iradesini temsil eden bu anlamlı gün, aynı zamanda Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği özel bir bayramdır. Bu vesileyle, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Milli Mücadele'nin tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum."

"Geleceğimizin teminatı olan kıymetli evlatlarımızın..."

Danıştay Başkanı Yiğit'in mesajı ise şöyle:

"İstiklal Mücadelemizin devam ettiği zorlu şartlarda, Türk milletinin büyük inanç, azim ve kararlılığının, milli mücadele ruhunun tezahürü olarak 'Egemenlik, kayıtsız şartsız Milletindir' düsturuyla 23 Nisan 1920 tarihinde açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi; aziz milletimizin direniş azmini ve ülkemizin bağımsızlık iradesini tüm dünyaya ilan etmiş, zafere giden yolda bugünkü güçlü Türkiye'nin zeminini oluşturmuştur. Millet iradesinin tecelligahı olan Gazi Meclisimiz kurulduğu günden bugüne, milli birlik ve beraberliğimizin ve demokrasimizin teminatı olmaya devam etmektedir.

105. yılını kutladığımız Türkiye Büyük Millet Meclisinin açıldığı, Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı bu önemli ve müstesna günün çocuklarımıza armağan edilerek bayram ilan edilmesi, Devletimizin bağımsızlığının ve egemenliğinin ilelebet korunması ve daha müreffeh bir gelecek inşa edilmesi konusunda yeni nesillere duyulan güvenin ve inancın en güçlü nişanesidir. Bu doğrultuda, geleceğimizin teminatı olan kıymetli evlatlarımızın vatanına, milli ve manevi değerlerine bağlı, adaletli, ahlaklı ve ülkesi için çalışıp üreten bireyler olarak yetiştirilmelerini sağlamak ortak sorumluluk ve hedefimiz olmalıdır.

Bu duygu ve düşüncelerle, başta çocuklarımız olmak üzere Aziz Milletimizin Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor, Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk Başkanı ve Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve vatanımızın bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyorum."

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Yargıtay Başkanı Kerkez ve Danıştay Başkanı Yiğit, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Kutladı - Son Dakika

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