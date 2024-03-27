Yargıtay Başkanı Seçimi Altıncı Turda Sonuçsuz Kaldı - Son Dakika
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Yargıtay Başkanı Seçimi Altıncı Turda Sonuçsuz Kaldı

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın görev süresinin dolması nedeniyle yapılan başkanlık seçimlerinin altıncı turunda hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamadı. Seçim yedinci tur oylamasıyla devam ediyor. Seçimlerde üye tamsayısının salt çoğunluğunun hazır bulunması gerekiyor.

27.03.2024 11:03
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Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle yapılmaya başlanan başkanlık seçimlerinin altıncı turunda da hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamadı. Seçime yedinci tur oylamasıyla devam ediliyor.

Akarca, Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020'de seçilmiş, 4 yıllık görev süresi pazar günü itibarıyla dolmuştu.

Bu kapsamda, Yüksek Mahkeme'nin 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanını belirlemek için Yargıtay'da sandık kuruldu ve pazartesi saat 08.00 itibarıyla Yargıtay üyeleri sandık başına gitti.

Seçimin ilk beş turunda hiçbir adayın, 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamaması üzerine bugün altıncı tur oylama yapıldı.

Oylama sonucu Yargıtay Başkanı Akarca 131, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 98, 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk ise 99 oy aldı.

Seçime yedinci tur oylamasıyla devam ediliyor.???????

Seçimlerde üye tamsayısının salt çoğunluğunun hazır bulunması gerekiyor.

Kaynak: AA

Mehmet Akarca, Yargıtay, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yargıtay Başkanı Seçimi Altıncı Turda Sonuçsuz Kaldı - Son Dakika

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