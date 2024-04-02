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Yargıtay Başkanlığı Seçimi 14. Turda Sonuç Alınamadı - Son Dakika
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Yargıtay Başkanlığı Seçimi 14. Turda Sonuç Alınamadı

Yargıtay Başkanlığı için bugün yapılan seçimin 2 turundan da sonuç alınamadı. Yarın yapılacak 14. turda en çok oy alan Ömer Kerkez ve Muhsin Şentürk yarışacak. Mehmet Akarca son iki aday arasına kalamadı. Seçimin sonucu için 175 salt çoğunluk oyuna ulaşmak gerekiyor.

02.04.2024 13:16  Güncelleme: 13:19
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Yargıtay Başkanlığı için bugün yapılan seçimin 2 turundan da sonuç alınamadı. Yargıtay Başkanlığı seçiminin 14. turuna yarın devam edilecek. Seçimin yarın yapılacak 14. turunda en çok oyu olan Ömer Kerkez ve Muhsin Şentürk yarışacak. Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca son iki aday arasına kalamadı.

Yargıtay Başkanlığı seçimi 25 Mart'tan beri devam ediyor. Yargıtay Büyük Genel Kurulunda bugün yapılan seçimin 12'nci turunda adaylardan Yargıtay Birinci Başkanı Mehmet Akarca 98, Yargıtay Üçüncü Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 105, Yargıtay Üçüncü Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk 108 oy aldı. Seçimde; 3 boş, 12 geçersiz oy kullanıldı.

Seçimin 13'üncü turunda ise Mehmet Akarca 103, Ömer Kerkez 104, Muhsin Şentürk 113 oya ulaştı. Bu turda 12 geçersiz oy çıktı. Yargıtay Kanunu'na göre gerekli olan 175 salt çoğunluk oyuna 13'üncü turda da hiçbir aday ulaşamadı.

Seçimin yarın yapılacak 14. turunda Ömer Kerkez ve Muhsin Şentürk yarışacak. Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca son iki aday arasına kalamadı.

Yargıtay Başkanı seçilebilmek için adaylardan birinin 348 üyenin salt çoğunluğu olan en az 175 üyenin oyunu alması gerekiyor. Oylama sonucunda adaylar yeterli çoğunluğu sağlayamadığı için seçimin 14. tur oylaması yarın yapılacak.

Kaynak: ANKA

Muhsin Şentürk, Mehmet Akarca, Yargıtay, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yargıtay Başkanlığı Seçimi 14. Turda Sonuç Alınamadı - Son Dakika

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