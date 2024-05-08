Yargıtay Başkanlığı seçimi çıkmazda! 35'nci turda yine sonuç yok - Son Dakika
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Yargıtay Başkanlığı seçimi çıkmazda! 35'nci turda yine sonuç yok

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Yargıtay Başkanlığı için bugün yapılan seçimin 35'inci turunda da sonuç alınamadı. Seçimlere, 13 Mayıs Pazartesi günü 36'ıncı tur ile devam edilecek.

08.05.2024 15:26  Güncelleme: 15:43
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Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle yeni Yargıtay Başkanı'nı seçmek için gerçekleştirilen seçimlerin 34 ve 35'nci tur oylamalarında, adaylar yine salt çoğunluk sayısı olan 175 oyu alamadı. Seçimlere gelecek hafta 36'ıncı tur oylaması ile devam edilecek.

SALT ÇOĞUNLUĞA ULAŞAMADILAR

Yargıtay Başkanlığı seçimi 25 Mart'tan beri devam ediyor. Yargıtay Büyük Genel Kurulu'nda gerçekleştirilen seçimde bugün 34 ve 35'nci turlar yapıldı. Seçimde adaylar turunda adaylardan Yargıtay Üçüncü Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez ve Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk yarıştı. Adaylar, salt çoğunluk olan 175 üyenin oyuna ulaşamadı.

175 OYU ALANA KADAR SEÇİMLER DEVAM EDECEK

Bu sonuçla, 8'nci kez adaylık başvurusu alınarak 13 Mayıs Pazartesi günü 36'ncı tur oylamasına geçilecek. Adaylardan herhangi biri 348 Yargıtay üye sayısının salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alana kadar oylamalar devam edecek.

Yargıtay Başkanlığı seçimi çıkmazda! 35\'nci turda yine sonuç yok
Kaynak: ANKA

Yargıtay, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yargıtay Başkanlığı seçimi çıkmazda! 35'nci turda yine sonuç yok - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • ALİÇO null: bunların içinden hiçbiri demiyomu ki yaa rezil olduk bi şekilde sonuçlandıralım artık bu şekilde olmaz diye 10 0 Yanıtla
  • Abuzar Öztaş: merak ediyorum acaba her toplantıda ne kadar masraf ediliyor ve kim karşılayor. 3 2 Yanıtla
  • Çengelköylü: BU GİDİŞLE DÜNYA TARİHİNDE BİR İLK OLACAK MUHTEMELEN REKORLAR KİTABINA GİRMEYİ DÜŞÜNÜYORLAR TÜRKİYEDE BİRÇOK SORUN VARKEN BU İNSANLAR VAKİTLERİNİ NEYE HARCIYORLAR Bİ KARAR VERİN ARTIK BİRİNİZ ÇEKİLİN BU KONU KAPANSIN ARTIK 4 1 Yanıtla
    Çengelköylü: SEÇİMİN İÇİNDEN ÇIKAMIYORSANIZ YA DÖNEMSEL 4 4 AYDA BİR SIRASIYLA BAŞKANLIK YAPIN YADA ÜÇ İSMİ KAĞIDA YAZIN ÜYELERDEN BİRİ NİYET ÇEKSİN OLSUN BİTSİN 1 0

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