Yargıtay'dan Önemli Islah Kararı - Son Dakika
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Yargıtay'dan Önemli Islah Kararı

30.06.2026 15:11
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Yargıtay, dava dilekçesinde yer almayan taleplerin kısmen ıslah ile dahil edilemeyeceğine hükmetti.

Yargıtay, dava dilekçesinde yer almayan bir talebin, kısmen ıslah yoluyla davaya dahil edilemeyeceğine hükmetti.

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu'nun kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Yargıtay Başkanlığına sunulan dilekçede, dava dilekçesinde yer almayan bir talebin kısmen ıslah yoluyla davaya dahil edilmesi talepleri karşısında Yargıtay daireleri arasında farklı yönde kararlar verildiği, bunun çelişki içerdiği, çelişkinin giderilmesi adına hüküm kurulması gerektiği vurgulandı.

Başvuruyu inceleyen Kurul, dava dilekçesinde yer almayan talebin kısmen ıslah yoluyla davaya dahil edilemeyeceğine hükmetti.

Kararın gerekçesinden

Kararda, ıslahın, "iyi niyetli tarafın davayı açtıktan sonra veya kendisine karşı bir dava açıldıktan sonra öğrendiği olgularla ilgili yanlışlıkların düzeltilmesine, eksikliklerin tamamlanmasına ve bu çerçevede yeni deliller sunabilmesine olanak sağlayan bir kurum" olduğu belirtildi.

Islahın, usul ekonomisini sağlamak, tarafların daha önce yaptıkları hataları ve unuttukları eksiklikleri düzeltme imkanı sağlamak amacını taşıdığı ancak sınırlarının bulunduğu aktarılan kararda, "Dava dilekçesinde yer almayan bir talep, sonradan kısmen ıslah ile eklenirse ön incelemede belirtilen uyuşmazlık çerçevesinin dışında kalan bu yeni talep nedeniyle tahkikatın sınırları sonradan genişlemiş olacaktır." değerlendirmesine yer verildi.

Kararda, tahkikat sınırlarının genişletilmesinin "ön incelemeyi işlevsiz hale getireceğine" dikkati çekilerek, "Bu durum, Hukuk Muhakemeleri Kanunu sistematiğine açıkça aykırıdır ve yargılamanın öngörülebilirliğini de zedeler." ifadesi kullanıldı.

Söz konusu durumun yargılamayı da uzatabileceğine işaret edilen kararda, şunlar kaydedildi:

"Dava ile talep edilmeyen bir talebin kısmen ıslah ile davaya dahil edilmesi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 6. maddesi ile Anayasa'nın 36. maddesinde düzenlenen adil yargılamanın temel unsurlarından biri olan silahların eşitliği ilkesine de uygun düşmemektedir."

Kararda, adil yargılanma hakkının, yargılamanın makul sürede tamamlanmasını da içerdiği vurgulanarak, "Dava ile talep edilmeyen bir talebin kısmen ıslah yoluyla davaya dahil edilebileceğinin kabulü, hukuki güvenlik ve belirlilik ilkelerinin yanı sıra makul sürede yargılama hakkına da uygun düşmemektedir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

Yargıtay, Politika, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yargıtay'dan Önemli Islah Kararı - Son Dakika

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