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Yargıtay Dergisi, Cumhuriyet'in 100. yılına özel sayısını yayımladı - Son Dakika
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Yargıtay Dergisi, Cumhuriyet'in 100. yılına özel sayısını yayımladı

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Yargıtay Dergisi'nin Cumhuriyet'in 100. yılına özel sayısının ön sözünde, zengin içerikli ve kaliteli bilimsel görüşler ile yargı uygulamasının uyumunun iyi işleyen bir hukuk sisteminin olmazsa olmaz koşulu olduğunu belirtti. Derginin 100. yıl özel sayısında akademisyenler ve hukukçular tarafından kaleme alınan 12 hakemli ve 6 hakemsiz makale yer aldı.

Yargıtay Dergisi, Cumhuriyet\'in 100. yılına özel sayısını yayımladı
09.01.2024 - 11:03,  Güncelleme: 11:13
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YARGITAY Başkanı Mehmet Akarca, 'Yargıtay Dergisi'nin Cumhuriyet'in 100'üncü yılına özel sayısının ön sözünü yazdı. Akarca, "Özellikle zengin içerikli ve kaliteli bilimsel görüşler ile yargı uygulamasının uyumu iyi işleyen bir hukuk sisteminin olmazsa olmaz koşuludur" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet'in kuruluşunun 100'üncü yılına özel hazırlanan Yargıtay Dergisi yayımlandı. Yargı ve öğretinin etkileşiminin artırılarak Yargıtay içtihatlarının yaygınlaştırılması amacıyla yayımlanan derginin 100'üncü yıl özel sayısında akademisyenler ve hukukçular tarafından kaleme alınan 12 hakemli ve 6 hakemsiz makale yer aldı.

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, derginin ön sözünü yazarak şu ifadeleri kullandı:

"Hukuk; yasama, yargı ve öğretinin meydana getirdiği bir eser olup, iyi işleyen bir hukuk sistemi için yasama ve yargı ne kadar önemliyse doktrin de o kadar önemlidir. Özellikle zengin içerikli ve kaliteli bilimsel görüşler ile yargı uygulamasının uyumu, iyi işleyen bir hukuk sisteminin olmazsa olmaz koşuludur. 1975 yılından itibaren yayın hayatına kesintisiz olarak sürdüren ve 48'inci yılını kutlayan Yargıtay Dergisi 2016 yılından itibaren 'hakemli' olarak yayınlanmaktadır. Yargıtay Dergisi'nin bu özel sayısı ile Cumhuriyetimizin 100'üncü yıl coşkusunu okurlarımızla paylaşmanın heyecanını ve gururunu yaşıyoruz."

Kaynak: DHA
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