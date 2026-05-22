Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 17 Tutuklama
Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 17 Tutuklama

Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 17 Tutuklama
22.05.2026 12:19
Şanlıurfa merkezli operasyonda 18 şüpheliden 17’si tutuklandı, 3.6 milyar TL’lik işlem hacmi incelendi.

ŞANLIURFA merkezli 7 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheliden 17'si tutuklandı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar ve MASAK raporları doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, toplam 3 milyar 600 milyon TL işlem hacmine sahip hesapları incelemeye aldı. İncelemede, şüphelilerin yasa dışı bahis ve şans oyunlarıyla bağlantılı para transferine aracılık ettiği belirlendi. Ekipler, Şanlıurfa merkezli İstanbul, Tekirdağ, Diyarbakır, Hatay, Mersin ve Konya'da 18 Mayıs'ta eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 18 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda dijital materyale el konuldu. Ayrıca şüphelilere ait banka hesapları ile kripto cüzdanlarına da tedbir kararı kapsamında el konulduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 18 şüpheli, 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' ve 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet' suçlarından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 17'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
