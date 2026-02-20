Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 19 Gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 19 Gözaltı

20.02.2026 09:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da yasa dışı bahis soruşturması kapsamında 5 ilde 19 kişi gözaltına alındı.

(İSTANBUL) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve suç örgütü kurma soruşturması kapsamında, İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında Klon Ödeme Kuruluşu A.Ş. ile PBM Tech Bilişim A.Ş.'ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyım olarak atandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, soruşturmanın Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütüldüğü, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan inceleme ve denetimlerde, Klon Ödeme Kuruluşu A.Ş.'nin yasal ödeme kuruluşu görünümü altında yasa dışı bahis faaliyetlerine finansal altyapı sağladığı yönünde kuvvetli suç şüphesi tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, kuruluşun sağladığı finansal sistem üzerinden elde edilen suç gelirlerinin paravan şirketler ve karmaşık para transferi yöntemleriyle aklandığının belirlendiği ifade edildi.

TCMB denetim raporlarına göre kuruluşun yasa dışı bahis sitelerine sanal POS altyapısı sağladığı, veri tabanında bahis sitelerinin isimlerinin açık şekilde yer aldığı ve işlemlerin bilerek sürdürüldüğünün tespit edildiği kaydedildi.

Mali analizlerde ise kısa süre içinde çok sayıda hesaptan yoğun para transferleri yapıldığı, işlemlerin önemli bölümünün gece saatlerinde gerçekleştiği, aynı gün açılan hesaplardan yüksek tutarlı transferler yapıldığı ve işlem açıklamalarında "bahis", "bet", "casino", "kumar" ve "slot" ifadelerinin yer aldığı belirtildi.

Ayrıca yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanılan bazı hesapların kuruluşun genel müdürünün talimatıyla açıldığının belirlendiği ifade edildi.

MASAK raporlarında, suç gelirlerinin kuruluşun yüzde 90 iştiraki olan PBM Tech Bilişim A.Ş. hesaplarına aktarıldığı, buradan da soruşturmada şüpheli konumunda bulunan kişilerin hesaplarına transfer edildiği ve yüksek miktarda nakit çekildiğinin tespit edildiği kaydedildi.

Bu kapsamda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul merkezli Ankara, Balıkesir, İzmir ve Çorum'da 19 şüpheliye yönelik eş zamanlı yakalama, arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında ayrıca İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği kararıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Klon Ödeme Kuruluşu A.Ş. ve PBM Tech Bilişim A.Ş.'ye kayyım olarak atandı.

Kaynak: ANKA

İstanbul, Ekonomi, Güncel, Finans, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 19 Gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
5 günlük bebeğe şiddet uygulayan hemşire: Benim de bebeğim var 5 günlük bebeğe şiddet uygulayan hemşire: Benim de bebeğim var
Savaş mı başlıyor Avrupa ülkesinden ortalığı karıştıran çağrı Savaş mı başlıyor? Avrupa ülkesinden ortalığı karıştıran çağrı
Gökhan Türkmen oje eleştirilerine yanıt verdi: Süslü bir adamım Gökhan Türkmen oje eleştirilerine yanıt verdi: Süslü bir adamım
Keşan’da 78 yaşındaki Mümin Şimşek kayboldu Keşan'da 78 yaşındaki Mümin Şimşek kayboldu
Belki de şampiyonluk gitti 904. dakikada şoku yaşadılar Belki de şampiyonluk gitti! 90+4. dakikada şoku yaşadılar
Gözaltına alınan Prens Andrew için kan donduran iddia Henüz 17 yaşındaydı Gözaltına alınan Prens Andrew için kan donduran iddia! Henüz 17 yaşındaydı

10:02
Kendi takımlarının maçlarına rakip lehine bahis oynayan yöneticilerin kulüpleri belli oldu
Kendi takımlarının maçlarına rakip lehine bahis oynayan yöneticilerin kulüpleri belli oldu
10:01
26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
09:35
Fenerbahçe’de Skriniar şoku İşte kaçıracağı maçlar
Fenerbahçe'de Skriniar şoku! İşte kaçıracağı maçlar
09:29
Prensi boşuna almamışlar Dosyadan çıkan fotoğraf infial yarattı
Prensi boşuna almamışlar! Dosyadan çıkan fotoğraf infial yarattı
08:24
Bakan Gürlek sinyali vermişti 2 şirkete kayyum atandı
Bakan Gürlek sinyali vermişti! 2 şirkete kayyum atandı
08:11
Ayaklarıyla hamur yoğurdu
Ayaklarıyla hamur yoğurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2026 10:22:30. #7.11#
SON DAKİKA: Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 19 Gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.