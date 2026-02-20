Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 19 Şüpheli - Son Dakika
Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 19 Şüpheli

20.02.2026 09:31
Klon Ödeme Kuruluşu'na kayyım atandı, yasa dışı bahis için finansal altyapı sağlandığı tespit edildi.

Yasa dışı bahis sitelerine finansal altyapı sağladığı belirlenen Klon Ödeme Kuruluşunun, bu yolla elde edilen gelirlerin paravan şirketler ve yoğun para transferleri aracılığıyla sisteme sokularak aklandığı tespit edildi. İstanbul merkezli 5 ilde 19 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlenirken, Klon Ödeme Kuruluşu A.Ş. ile PBM Tech Bilişim A.Ş.'ye mahkeme kararıyla TMSF kayyım olarak atandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama ve Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında; Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan inceleme ve denetimlerde, Klon Ödeme Kuruluşu'nun yasal bir ödeme hizmeti sağlayıcısı gibi görünmesine rağmen yasa dışı bahis suçu işleyen gruplara finansal altyapı sağladığı yönünde suç şüphesi bulunduğu tespit edildi. Bu finansal altyapı sayesinde elde edilen suç gelirlerinin, paravan şirketler ve karmaşık para transferleri kullanılarak finansal sisteme sokulduğu ve aklandığı belirlendi.

YOĞUN PARA TRANSFERLERİ TESPİT EDİLDİ

TCMB denetim raporlarında; kuruluşun yasa dışı bahis sitelerine sanal POS altyapısı sağladığı, veri tabanında işlemlerin geldiği adresleri gösteren alanlarda bahis sitelerinin isimlerinin açıkça yer aldığı, buna rağmen işlemlerin bilerek ve isteyerek sürdürüldüğü tespit edildi. Yapılan mali analizlerde; kuruluş hesaplarından kısa süre içinde çok sayıda farklı hesaptan işlem yapıldığı, çoğunluğu düşük tutarlı ancak yoğun para transferleri gerçekleştirildiği, işlemlerin önemli bir kısmının 00.00–06.00 saatleri arasında yapıldığı, dar tarih aralıklarında yüksek hacimli para giriş ve çıkışları olduğu, aynı gün içinde çok sayıda vadesiz hesap açıldığı ve açılış gününde hayatın olağan akışına aykırı yüksek tutarlı transferler gerçekleştirildiği belirlendi. İşlem açıklamalarında 'bahis', 'bet', 'casino', 'kumar', 'slot' gibi ifadelerin yer aldığı, kuruluşun yasa dışı bahis işlemlerini engellemeye yönelik bir denetim mekanizmasının bulunmadığı, kuruluş adına açılan ve yasa dışı bahis oynatan kişilere tahsis edilen hesapların ise Genel Müdür talimatıyla açıldığı tespit edildi. Ayrıca, kuruluşun elde ettiği suç gelirlerinin yüzde 90 iştiraki olan PBM Tech Bilişim hesaplarına aktarıldığı, buradan da kısa süre içinde soruşturma dosyasında şüpheli olarak yer alan kişilerin şahsi hesaplarına transfer edildiği, bu hesaplardan da yüklü miktarda nakit çekildiği belirlendi.

2 ŞİRKETE KAYYIM

İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Balıkesir, İzmir ve Çorum'da toplam 19 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Öte yandan İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği kararıyla Klon Ödeme Kuruluşu A.Ş. ve PBM Tech Bilişim A.Ş.'ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım olarak atandı.

Kaynak: DHA

