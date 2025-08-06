ŞÜPHELİLERDEN 19'U ADLİYEDE
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medyadan detaylarının duyurduğu, Tokat merkezli 12 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 32 şüpheliden 19'u emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Fatih YILMAZ/TOKAT,
Son Dakika › Güncel › Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 19 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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