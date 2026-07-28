Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 232 Milyon Lira İşlem Hacmi - Son Dakika
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Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 232 Milyon Lira İşlem Hacmi

Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 232 Milyon Lira İşlem Hacmi
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Batman'da paravan şirketlere yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı, 1'i tutuklandı.

BATMAN'da yasa dışı bahis siteleri üzerinden elde edilen suç gelirlerinin aklandığı belirlenen 3 paravan şirkete yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı, diğeri adli kontrolle serbest bırakıldı. Şirketlerin hesaplarında 232 milyon liralık işlem hacmi tespit edildi.

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis siteleri üzerinden elde edilen suç gelirlerinin aklanmasına yönelik yürüttüğü çalışmada, herhangi bir resmi ofisi bulunmayan ve illegal faaliyet gösteren 3 paravan şirket belirledi. Mayıs ayında başlatılan ve 3 ay süren teknik ile mali takipte, şirket hesaplarında 1 Ocak-1 Haziran tarihleri arasında toplam 232 milyon liralık işlem hacmi gerçekleştiği belgelendi. Bunun üzerine belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 1 dizüstü bilgisayar, 2 cep telefonu ile 2 paravan şirket kaşesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

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