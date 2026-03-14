Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 28 Şüpheli Yakalandı

14.03.2026 17:12
Adana merkezli operasyonda 4,5 milyar TL işlem hacmiyle 28 şüpheli yakalandı, 24'ü tutuklandı.

(ANKARA) - Adana merkezli 6 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda hesaplarında toplam 4,5 milyar TL işlem hacmi bulunan 28 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 24'ü tutuklandı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre operasyon, Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütüldü. Operasyon Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

Yapılan incelemelerde şüphelilerin hesaplarında toplam 4,5 milyar TL işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.

Operasyon kapsamında şüphelilere ait 2 bin 251 banka hesabı, 13 kripto varlık hesabı ve 34 farklı elektronik para ödeme hizmetleri kuruluşu hesabına el konuldu.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri belirlendi. Ayrıca sosyal medya platformlarında yasa dışı bahis reklamı yaparak haksız kazanç sağladıkları ve yasa dışı bahis sitelerine kullanıcı yönlendirerek vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi.

Kaynak: ANKA

Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Adana, Suç, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ve bomba patladı Galatasaray’a bir dünya yıldızı daha Ve bomba patladı! Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha
İlber Ortaylı’nın kızı Tuna Ortaylı: Babam çok severek ve dolu dolu yaşadı İlber Ortaylı'nın kızı Tuna Ortaylı: Babam çok severek ve dolu dolu yaşadı
İsrail basını: ABD, İran’a saldırıları sona erdirmek için İsrail’e bir hafta süre verdi İsrail basını: ABD, İran'a saldırıları sona erdirmek için İsrail'e bir hafta süre verdi
Arne Slot’tan Liverpool’a iyi, Galatasaray’a kötü haber Arne Slot'tan Liverpool'a iyi, Galatasaray'a kötü haber
Trump: Rusya İran’a biraz yardım etti Trump: Rusya İran'a biraz yardım etti
Sergen Yalçın ille de o diyor İşte Beşiktaş’ın hedefindeki yıldız Sergen Yalçın ille de o diyor! İşte Beşiktaş'ın hedefindeki yıldız

17:19
Trump: Hürmüz Boğazı’nı açacağız, çok sayıda ülke savaş gemisi gönderecek
Trump: Hürmüz Boğazı'nı açacağız, çok sayıda ülke savaş gemisi gönderecek
17:09
Dursun Özbek’ten RAMS Başakşehir maçı için özel karar
Dursun Özbek'ten RAMS Başakşehir maçı için özel karar
16:52
ABD’de dev dolu fırtınası, resmen gökten taş yağdı
ABD'de dev dolu fırtınası, resmen gökten taş yağdı
16:35
İlber Ortaylı’nın defnedileceği yerin anlamı büyük Osmanlı’nın en büyük padişahıyla yan yana gömülecek
İlber Ortaylı'nın defnedileceği yerin anlamı büyük! Osmanlı'nın en büyük padişahıyla yan yana gömülecek
16:26
Ameliyat sırasında kavga çıktı, neşterler çekildi
Ameliyat sırasında kavga çıktı, neşterler çekildi
15:58
Avrupa ülkesi de savaşa dahil oldu İran: Meşru hedefsiniz
Avrupa ülkesi de savaşa dahil oldu! İran: Meşru hedefsiniz
Advertisement
