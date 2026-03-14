Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 28 Şüpheli Yakalandı

(ANKARA) - Adana merkezli 6 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda hesaplarında toplam 4,5 milyar TL işlem hacmi bulunan 28 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 24'ü tutuklandı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre operasyon, Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütüldü. Operasyon Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında şüphelilere ait 2 bin 251 banka hesabı, 13 kripto varlık hesabı ve 34 farklı elektronik para ödeme hizmetleri kuruluşu hesabına el konuldu.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri belirlendi. Ayrıca sosyal medya platformlarında yasa dışı bahis reklamı yaparak haksız kazanç sağladıkları ve yasa dışı bahis sitelerine kullanıcı yönlendirerek vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi.