Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 30 Zanlı Gözaltında

27.03.2026 10:58
İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 30 zanlı gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasa dışı bahis suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Zanlıların organize şekilde "Golbet" ve "Hasbet" isimli internet siteleri üzerinden "kapalı devre" diye tabir edilen yöntemle kıraathane, emlak ofisi ve "iletişim dükkanı" gibi iş yerlerini kullanarak bahis ve kumar oynattıkları belirlendi.

Ekiplerce adres ve kimlikleri belirlenen 30 şüpheli, İstanbul, Şanlıurfa, Antalya ve Ağrı'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalandı.

Başsavcılığın açıklaması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstanbul merkezli "Golbet" ve "Hasbet" isimli yasa dışı bahis sitelerinden "kapalı devre" olarak tabir edilen suç yöntemiyle kıraathane, emlak dükkanı, iletişim dükkanları gibi mekanlar üzerinden bahis ve kumar oynattıkları bilgisine istinaden teknik ve saha çalışmaları sonucunda tespit edilen şüphelilerin yasa dışı bahis faaliyetleri yürüttükleri belirtildi.

Soruşturma dosyasında yer alan 34 şüphelinin 2022-2025 yılları arasında banka hesaplarında gerçekleşen para hareketinin 2 milyar lira olduğunun aktarıldığı açıklamada, bahse konu suç örgütüne yönelik şüphelilerin suçta kullandıkları değerlendirilen dijital materyaller ele geçirilerek suçla ilgili diğer delillerin toplanması ve şüphelilerin yakalanması amacıyla İstanbul, Şanlıurfa, Antalya, Ağrı'da 10 iş yerine yönelik eş zamanlı operasyon yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, operasyonda 30 şüphelinin suç unsurları ile gözaltına alındığı, 1 silah ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildiği bildirilirken, firari şüphelilerin yakalanmalarına yönelik çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

Kaynak: AA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2026 12:13:14. #7.13#
