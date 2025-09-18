Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 33 Gözaltı

Adana merkezli 3 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 33 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 15 Eylül'de yasa dışı bahis oynattığını ve suç gelirlerini akladığını belirlediği bir gruba yönelik olarak Adana, Kocaeli ve Malatya'da çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 9'u kadın 33 şüpheli yakalandı.

Ekipler, adreslerdeki çok sayıda dijital malzemeye el koydu.

Şebekenin, 4 internet sitesi üzerinden yasa dışı bahis oynattığı ve başkalarına ait banka hesaplarını yaklaşık 40 bin liraya kiraladığı belirlendi.

Şebekenin, bu banka hesaplarını kullanarak günlük yaklaşık 24 milyon lira suç gelirini kripto varlığa dönüştürüp yurt dışına transfer ettiği ve yeniden yurt içi hesaplara aktararak akladıkları iddia edildi.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.