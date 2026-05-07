Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 39 Tutuklama
07.05.2026 08:52
Bakırköy Başsavcılığı, 'Yolyemezler' çetesiyle ilgili 39 kişinin tutuklandığını açıkladı.

(İSTANBUL) Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahisle ilgili bir soruşturma sonucu 39 kişinin tutuklandığını, 21 kişi hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildiğini açıkladı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Yolyemezler' adlı silahlı suç örgütüne yönelik yasa dışı bahis soruşturmasına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada şüphelilerin İstanbul genelinde yaklaşık 20 farklı adreste hücre evleri kiraladıkları, bu adreslerde kurdukları ofisler aracılığıyla yasa dışı bahis faaliyetleri yürüttüklerinin belirlendiği, bir soruşturma sonucu 39 kişinin tutuklandığını, 21 kişi hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildiği bilgilerine yer verildi.

Başsavcılık açıklaması şöyle:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2024/120772 soruşturma numaralı dosyasında Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından tamamlanan soruşturmada, liderliğini Mehmet Selim Akkoyun'un yaptığı, kamuoyunda 'Yolyemezler' olarak bilinen Silahlı Suç Örgütüne yönelik gerçekleştirilen teknik takip, arama, el koyma işlemleri ve dijital materyal incelemeleri sonucunda; örgüt üyelerinin İstanbul genelinde yaklaşık 20 farklı adreste hücre evleri kiraladıkları, bu adreslerde kurdukları ofisler aracılığıyla yasa dışı bahis faaliyetleri yürüttükleri belirlenmiştir. Şüphelilerin, kiralık banka hesapları (SET olarak tabir edilen hesaplar) ve panel sistemleri üzerinden, yurt dışı sunucular kullanılarak yasa dışı bahis oynattıkları ve bu faaliyetlerden yüksek miktarda gelir elde ettikleri tespit edilmiştir."

39 tutuklama

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan tespit ve finansal analizlerde, şüpheliler arasında yaklaşık 1,5 milyar TL işlem hacmi bulunduğu belirlenmiştir. Ele geçirilen dijital verilerde ise örgütün 2023 yılı itibarıyla günlük 84 milyon TL'yi aşan işlem hacmine ulaştığı anlaşılmıştır. Soruşturma sonucunda; 39 şüpheli tutuklanmış, 21 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmış, 4 şüpheli hakkında yakalama emri çıkarılmıştır.

Toplamda 1 örgüt lideri, 7 örgüt yöneticisi ve 71 örgüt üyesi olmak üzere 79 şüpheli hakkında; 7258 Sayılı Kanuna Muhalefet Etme, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama ve Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma-Yönetme ve Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma suçlarından Bakırköy 25. Asliye Ceza Mahkemesine hitaben iddianame düzenlenerek kamu davası açılmıştır."

Kaynak: ANKA

