Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 59 Gözaltı

02.06.2026 14:10
Elmadağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında, hakkında gözaltı kararı verilen 82 zanlıdan 59'u gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Elmadağ Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesiyle yürütülen soruşturma kapsamında, "kapalı devre yasa dışı bahis", "kumar" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından 21 Şubat'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 58 şüpheliden 22'sinin tutuklandığı hatırlatıldı.

Yasa dışı bahis sitesi kapalı devre sahipleri ile para nakline aracılık eden kişiler yönünden soruşturmanın derinleştirildiği kaydedilen açıklamada, şüphelilerin ifadeleri, ele geçirilen dijital deliller ve hesap hareketleri üzerinden yapılan teknik incelemeler neticesinde Mali Suçları Araştırma Kurulundan rapor talep edildiği aktarıldı.

Gelen rapor doğrultusunda, ülke geneline yayılan suç organizasyonunun 180 milyar lira tutarında kripto para trafiğini yönettiğinin tespit edildiği bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Elde edilen bu somut mali veriler ve deliller ışığında soruşturma kapsamında 20 ilde faaliyet gösteren 82 şüpheli ve 3 şirkete yönelik 2 Haziran Salı günü eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiştir. Planlı yürütülen bu operasyon neticesinde 59 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, suça konu çok sayıda dijital materyale el konulmuştur. Yurt dışı bağlantılı olan ve firari durumda bulunan diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik adli ve fiziki çalışmalar kararlılıkla sürdürülmektedir."

Kaynak: AA

Suç, Son Dakika

