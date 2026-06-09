Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 85 Gözaltı - Son Dakika
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Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 85 Gözaltı

Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 85 Gözaltı
09.06.2026 15:36
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İstanbul merkezli operasyonda 85 şüpheli gözaltına alındı, 350 milyon liralık mal varlığına el konuldu.

İSTANBUL merkezli 24 ilde yasa dışı bahis gelirlerinin aklanmasına yönelik 5 Haziran'da düzenlenen operasyonda 85 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında yaklaşık 350 milyon lira değerindeki mal varlığına el konulurken, şüphelilere ait banka ve kripto varlık hesapları da bloke edildi. Adliyeye sevk edilen 74 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasa dışı bahis faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik çalışma başlattı. Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) yaptığı tespitlerde, şüpheli İ.Ö.Ö. tarafından koordine edilen suç ağının, önceden sonucu üzerinde anlaşma sağlanan müsabakalar ve yasal ile yasa dışı bahis faaliyetlerinden gelir elde ettiği belirlendi. Elde edilen gelirlerin kripto varlık cüzdanları aracılığıyla transfer edilerek kullanıcıları tespit edilemeyen farklı cüzdanlara aktarıldığı ortaya çıktı. Yapılan incelemelerde, suç ağı içerisinde döviz ve kuyumculuk sektöründe faaliyet gösteren kişilerin de yer aldığı, gerçekleştirilen işlemlerin toplam hacminin 192 milyar liraya ulaştığı belirlendi. Soruşturma kapsamında 5 Haziran'da İstanbul merkezli 24 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 85 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 11 şirkete, 45 araca, 16 konuta ve 11 tarla ile arsaya olmak üzere yaklaşık 350 milyon lira değerindeki toplam 83 menkul ve gayrimenkule el konuldu. Ayrıca şüphelilere ait banka hesapları ile kripto varlık hesaplarına bloke işlemi uygulandı.

74 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 85 şüpheliden 3'ü savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılırken 3'üne ise adli kontrol tedbiri uygulanması talep edildi. Tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen 79 şüpheliden 74'ü tutuklanırken 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

3. Sayfa, İstanbul, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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