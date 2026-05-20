Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 10 Tutuklama

Kocaeli merkezli 3 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandı.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığıyla birlikte Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından düzenlenen mali analiz raporundan yola çıkılarak tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Yasa dışı bahis sitelerine entegre şekilde kullanılan banka hesapları üzerinden elde edilen kazancın naklini yaparak, "para nakline aracılık etmek" suçunu işledikleri anlaşılan ve banka hesaplarında 1 milyon 60 bin 436 lira 779 kuruş bulunduğu belirlenen 12 şüphelinin yakalanması için Kocaeli, Ankara ve İstanbul'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 10 zanlı gözaltına alınırken, 1 zanlının cezaevinde olduğu, 1 zanlının ise firari olduğu anlaşıldı.

Şüphelilerin emniyetteki ifadeleri üzerine suça karıştıkları belirlenen 3 şüpheli daha gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 13 zanlıdan 10'u tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Firari 1 şüphelinin yakalanması için çalışmanın sürdüğü öğrenildi.