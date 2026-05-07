Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 20 Tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 20 Tutuklama

07.05.2026 11:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay merkezli operasyonda 22 şüpheliden 20'si tutuklandı; 2,2 milyar liralık para hareketliliği tespit edildi.

Hatay merkezli 5 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 22 şüpheliden 20'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suç işlemek amacıyla örgüt kurarak yasa dışı bahis ve sanal kumar oynatan şüphelilerin tespiti ve yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Hatay, İstanbul, Mersin, Diyarbakır ve Antalya'daki adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 22 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 20'si nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 2'si serbest bırakıldı.

Operasyonda, suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 otomobil ve 1 motosiklete el konuldu.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarında, zanlıların hesaplarında yaklaşık 2,2 milyar lira para hareketliliğinin tespit edildiği belirtildi.

Kaynak: AA

Güvenlik, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 20 Tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Büyükşehri sarsan olay Çok sayıda doktor yakalandı Büyükşehri sarsan olay! Çok sayıda doktor yakalandı
İstanbul TOKİ kurasında başvuru iadeleri başladı 5 bin TL’ler geri ödeniyor İstanbul TOKİ kurasında başvuru iadeleri başladı! 5 bin TL'ler geri ödeniyor
İstanbul TOKİ kurasında başvuru iadeleri başladı 5 bin TL’ler geri ödeniyor İstanbul TOKİ kurasında başvuru iadeleri başladı! 5 bin TL'ler geri ödeniyor
Uzun süredir tedavi gören Kadir İnanır’ın son hali Uzun süredir tedavi gören Kadir İnanır'ın son hali
Bahisten tutuklanan Murat Özkaya ve Fatih Kulaksız hakkında tahliye kararı Bahisten tutuklanan Murat Özkaya ve Fatih Kulaksız hakkında tahliye kararı
Şebnem Ferah’ın konser biletleri 40 dakikada tükendi Karaborsaya düştü Şebnem Ferah'ın konser biletleri 40 dakikada tükendi! Karaborsaya düştü

11:29
Beklenen veriler açıklandı: İşte 17 aydır aralıksız altın toplayan ülke
Beklenen veriler açıklandı: İşte 17 aydır aralıksız altın toplayan ülke
10:58
İşte Aziz Yıldırım’ın seçimi kazanırsa yapacağı ilk icraat
İşte Aziz Yıldırım'ın seçimi kazanırsa yapacağı ilk icraat
10:45
Güzel oyuncunun kayalıklarda verdiği poza yorum yağıyor: Daha önce böyle bir Türk kızı görmedim
Güzel oyuncunun kayalıklarda verdiği poza yorum yağıyor: Daha önce böyle bir Türk kızı görmedim
10:39
Yozgat’ta köy yolunda bulundu, gören şaştı kaldı
Yozgat'ta köy yolunda bulundu, gören şaştı kaldı
10:01
İspanya’dan dikkat çeken KAAN hamlesi Türkiye ile görüşmeler başladı
İspanya’dan dikkat çeken KAAN hamlesi! Türkiye ile görüşmeler başladı
09:40
Tıvorlu İsmail’in zor anları Üstünü başını parçaladılar
Tıvorlu İsmail'in zor anları! Üstünü başını parçaladılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2026 11:34:05. #.0.4#
SON DAKİKA: Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 20 Tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.