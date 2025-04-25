Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 3 Tutuklama

Uşak merkezli 3 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kendi ve başkaları adına yasa dışı bahis yapan 3 şüpheliyi tespit etti.
Şüphelilerden B.Ç. Hatay'da, M.M.Ç. ve B.Y. İstanbul'da yakalandı.
Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilerin banka ve kripto cüzdan hesaplarından yaklaşık 490 milyon liralık işlem yaptığı tespit edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklandı.
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