Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 5 Milyar TL'lik Varlığa El Konuldu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 5 Milyar TL'lik Varlığa El Konuldu

27.05.2025 11:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Yerlikaya, yasadışı bahis operasyonunda 10 şirkete el konulduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "yasa dışı bahis" suçuna yönelik Papara Elektronik Para AŞ'ye düzenlenen operasyona ilişkin "Papara AŞ'nin de olduğu 10 şirket, şüphelilere ait banka ve kripto varlık hesapları, 6 deniz aracına, 74 araca ve 8 konut olmak üzere yaklaşık 5 milyar TL'lik mal varlığına el konuldu." bilgisini verdi.

Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'da "yasa dışı bahis" suçuna yönelik Papara Elektronik Para AŞ'ye eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda örgüt elebaşının da aralarında olduğu 13 şüphelinin yakalandığını anımsattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu, Papara sistemlerinde "yasa dışı bahis" amacıyla suç geliri finansmanının sağlanması için vatandaşlar adına hesaplar açılarak suçtan elde edilen para transferlerini kolaylaştırıldıklarının tespit edildiğini belirten Yerlikaya, açıklamasında şunları kaydetti:

"MASAK raporlarında yapılan analizler sonucu 26 bin 12 kişi adına açılan Papara hesapları üzerinden yasa dışı bahis oynatıldığı ve 12 milyar 879 milyon 558 bin TL işlem tutarının bulunduğu, bu hesaplarda toplanan paraların 274 farklı hesaba aktarıldığı ve bu hesaplardan 4 farklı yasa dışı bahis sitesiyle ilişkili 5 kişiye ait kripto cüzdan hesaplarına aktarıldığı tespit edildi.

Papara AŞ'nin de olduğu 10 şirket, şüphelilere ait banka ve kripto varlık hesapları, 6 deniz aracına, 74 araca ve 8 konut olmak üzere yaklaşık 5 milyar TL'lik mal varlığına el konuldu.

İstanbul Valimizi, operasyonları koordine eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı, operasyonları gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürümüzü, kahraman polislerimizi ve MASAK çalışanlarımızı tebrik ediyorum. Yasa dışı bahis, sadece bireylerin değil, toplumun geleceğini de tehdit eden bir suçtur. Vatandaşlarımızın güvenliği için yasa dışı bahis ve siber dolandırıcılıkla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz."

Öte yandan Yerlikaya, operasyona ilişkin görüntüleri de sosyal medya hesabından paylaştı.

Kaynak: AA

İçişleri Bakanı, Teknoloji, Politika, Ekonomi, Güncel, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 5 Milyar TL'lik Varlığa El Konuldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig özlemini 33 yıldır bitiremiyorlar Süper Lig özlemini 33 yıldır bitiremiyorlar
Doğu’daki iki ilimizi karşı karşıya getiren tehdit Çark etse de tansiyon düşmedi Doğu'daki iki ilimizi karşı karşıya getiren tehdit! Çark etse de tansiyon düşmedi
Pilot, aracının freni tutmayınca kendi ekibine çarptı: 4 yaralı Pilot, aracının freni tutmayınca kendi ekibine çarptı: 4 yaralı
Ebru Yaşar, Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamasında kızı ve oğluyla sahneye çıktı Ebru Yaşar, Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasında kızı ve oğluyla sahneye çıktı
Memurlara 3600 ek gösterge müjdesi Maaşlar ve ikramiyeler artacak Memurlara 3600 ek gösterge müjdesi! Maaşlar ve ikramiyeler artacak
İlhan Şeşen hayatını kaybetti İlhan Şeşen hayatını kaybetti
Boş araziye çağırdığı oğlunu öldüren babanın ifadesi ortaya çıktı Boş araziye çağırdığı oğlunu öldüren babanın ifadesi ortaya çıktı
Kurban pazarında denetim kavgası Kurban pazarında denetim kavgası
Otomotiv devinde kriz 3 bin kişi işten çıkarılacak Otomotiv devinde kriz! 3 bin kişi işten çıkarılacak
Polis, kendisini araçla duvara sıkıştıran kişiyi öldürdü Polis, kendisini araçla duvara sıkıştıran kişiyi öldürdü
Manchester United’ın göndermek için uğraştığı antrenörü havada kaptılar Manchester United'ın göndermek için uğraştığı antrenörü havada kaptılar

10:55
DEM heyeti MHP’yi ziyaret edecek Görüşmede Bahçeli sürprizi
DEM heyeti MHP'yi ziyaret edecek! Görüşmede Bahçeli sürprizi
09:02
Anayasa Mahkemesi’nin kararı sonrası memur maaşları yeniden hesaplandı
Anayasa Mahkemesi'nin kararı sonrası memur maaşları yeniden hesaplandı
16:02
Fenerbahçe EuroLeague şampiyonluğunu taraftarlarıyla kutlayacak
Fenerbahçe EuroLeague şampiyonluğunu taraftarlarıyla kutlayacak
15:50
Sahibinin ’’telef oldu’’ diye umudu kestiği eşek, 4 yıl sonra böyle görüntülendi
Sahibinin ''telef oldu'' diye umudu kestiği eşek, 4 yıl sonra böyle görüntülendi
15:47
Okan Buruk, takımdan ayrılacak iki yıldız ismi resmen duyurdu
Okan Buruk, takımdan ayrılacak iki yıldız ismi resmen duyurdu
15:46
Okan Buruk’tan Mourinho’yu kızdıracak açıklama: Onu dikkate almadık
Okan Buruk'tan Mourinho'yu kızdıracak açıklama: Onu dikkate almadık
15:36
Eşinden tokat yiyen Macron’dan ilk açıklama
Eşinden tokat yiyen Macron'dan ilk açıklama
15:31
Jennifer Lopez biletleri satışa çıktı Avantajlı biletler yok sattı
Jennifer Lopez biletleri satışa çıktı! Avantajlı biletler yok sattı
15:30
Okan Buruk’tan taraftarı ayağa kaldıracak Osimhen sözleri
Okan Buruk'tan taraftarı ayağa kaldıracak Osimhen sözleri
15:01
Hizmet sıfır, zam okkalı Beykoz Belediyesi’nin iş bilmezliği vatandaşı isyan ettirdi
Hizmet sıfır, zam okkalı! Beykoz Belediyesi'nin iş bilmezliği vatandaşı isyan ettirdi
14:56
Gazeteci olmak istedi, Türk müziğine damga vurdu İlhan Şeşen’e veda
Gazeteci olmak istedi, Türk müziğine damga vurdu! İlhan Şeşen'e veda
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2025 11:32:53. #7.11#
SON DAKİKA: Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 5 Milyar TL'lik Varlığa El Konuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.