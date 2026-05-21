Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 88 Tutuklama - Son Dakika
Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 88 Tutuklama

21.05.2026 16:39
Batman merkezli 17 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 122 zanlıdan 88'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 17 ilde düzenlenen operasyonda 1 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltına alınanların sayısı 122'e yükseldi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 88'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 34'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yasa dışı bahis ve sanal kumar siteleri üzerinden elde edilen "kara paraların" çeşitli hesaplara, ardından kripto hesaplara aktarılarak aklandığının tespit edilmesinin ardından 19 milyar 300 milyon lirayı aşkın işlem hacmi gerçekleştirdikleri belirlenen 143 şüphelinin yakalanması için 18 Mayıs'ta operasyon düzenlenmişti.

Batman merkezli, İstanbul, Kocaeli, Antalya, İzmir, Balıkesir, Zonguldak, Konya, Adana, Aydın, Erzurum, Siirt, Adıyaman, Zonguldak, Sivas, Ağrı ve Diyarbakır'da 200 ekip ve 700 personelin katılımıyla gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, 121 şüpheli yakalanmıştı, bu kişilerin ikametlerinde yapılan aramalarda bazı dijital materyallere el konularak, 2 ruhsatsız tabanca ele geçirilmişti.

Kaynak: AA

