Yasa dışı bahis operasyonunda Gebze'ye sevk edilen 34 şüpheliden 29'u tutuklandı - Son Dakika
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Yasa dışı bahis operasyonunda Gebze'ye sevk edilen 34 şüpheliden 29'u tutuklandı

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Yasa dışı bahis operasyonunda Gebze\'ye sevk edilen 34 şüpheliden 29\'u tutuklandı
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Kocaeli merkezli 16 ildeki yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 34 şüpheliden 29'u tutuklandı, diğerleri salıverildi. Gebze Adliyesine sevk edilen şüphelilerin 2023-2025 hesap hareketlerinde 6 milyar 235 milyon 761 bin 905 liralık para hareketi tespit edildi.

Kocaeli merkezli 16 ilde düzenlenen yasa dışı bahis ve sanal kumar operasyonunda gözaltına alınan 34 şüpheliden 29'u tutuklandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 13 Ekim'de gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından Gebze Adliyesine sevk edilen zanlılardan 29'u çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, diğerleri salıverildi.

Operasyon

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 13 Ekim'de 16 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 34 zanlı gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerin şahsi ve şirket hesaplarına ilişkin 2023-2025 yıllarındaki hesap hareketleri incelendiğinde toplam 722 bin 235 işlem yapıldığı belirlenmiş ve 6 milyar 235 milyon 761 bin 905 lira tutarında para hareketi tespit edilmişti.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, 5 gram esrar, 95 adet 9x19 milimetre ve 25 adet 7,65 milimetre fişek ele geçirilmişti.

Kaynak: AA
Güvenlik3. SayfaKocaeliGüncelGebzeSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: Yasa dışı bahis operasyonunda Gebze'ye sevk edilen 34 şüpheliden 29'u tutuklandı - Son Dakika
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