Yasadışı Bahis Operasyonu: 28 Gözaltı - Son Dakika
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Yasadışı Bahis Operasyonu: 28 Gözaltı

30.06.2026 09:44
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İstanbul ve diğer şehirlerde yasadışı bahisle ilgili 5 milyar liralık aklama operasyonu yapıldı.

(İSTANBUL) Yasa dışı bahisten elde edilen yaklaşık 5 milyar liralık suç gelirinin aklandığı iddiasıyla İstanbul, Ankara, Sivas, Diyarbakır ve Batman'da bazı adreslere operasyon yapıldı. Soruşturma kapsamında 28 kişi hakkında arama, yakalama ve gözaltına alma kararının bulunduğu bildirildi.

Operasyon Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında gerçekleştirildi. Yasa dışı bahisten elde edilen yaklaşık 5 milyar liralık suç gelirinin aklandığı iddiasıyla İstanbul, Ankara, Sivas, Diyarbakır ve Batman'da bazı adreslere operasyon yapıldı.

Konuya ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Çapkanlar suç örgütü üyesi 28 şüphelinin, alınan bilirkişi raporları, MASAK yığın mali veri analizi ve Kripto/Elektronik Para Kuruluşları verilerinde, yüksek tutarlı para hareketlerinin bulunduğu, söz konusu işlemlerin kaynağının belirsiz olduğu, bankacılık transferlerinin potansiyel gelir düzeylerinin oldukça üzerinde bulunduğu, yasadışı bahis suçu geliri olan paranın şüphelilerin hesaplarına süreç içinde giriş yapmaya başladığı, neticede belirli bir miktara ulaşan paranın Kripto Varlıkları ve Elektronik Para Kuruluşu hesaplarına aktarılarak soğuk cüzdan adreslerine"

transfer edildiği;

Böylelikle yasadışı bahis suçundan elde edilen toplam 5.066.473.505,83 TL suç gelirinin aklandığı tespit edilmekle;

Cumhuriyet Başsavcılığımızca, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğüne, İstanbul ilinde (23 şüpheli, 23 adres), Ankara ilinde

(1 şüpheli, 1 adres), Sivas ilinde (1 şüpheli, 1 adres), Diyarbakır ilinde (1 şüpheli, 1 adres) ve Batman ilinde (1 şüpheli, 1 adres) ve Marmara Cezaevinde tutuklu olarak bulunan (1) şüpheli olmak üzere, toplam (28) şüpheli hakkında arama, yakalama ve gözaltına alma talimatı verilmiştir"

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, İstanbul, 3. Sayfa, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yasadışı Bahis Operasyonu: 28 Gözaltı - Son Dakika

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