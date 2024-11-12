Yasadışı Kelebek Avına Rekor Ceza

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Yasadışı gece kelebeği avına 380 bin TL ceza

Antalya'da yasadışı gece kelebeği avlayan yabancı uyruklu şahsa rekor ceza uygulandı

ANTALYA - Antalya yasadışı gece kelebeği avladığı tespit edilen Avusturya uyruklu şahsa toplam 380 bin lira cezai işlem uygulandı.

Antalya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, yasadışı avcılıkla mücadelenin yanı sıra biyokaçakçılıkla da kararlı bir şekilde mücadele ediyor. Bu kapsamda, Antalya Güllük Dağı Termessos Milli Parkı'nda yapılan koruma faaliyetleri sırasında Avusturya uyruklu bir şahsın gece kelebeklerini yakaladığı tespit edildi. Yetkililer tarafından yakalanan yabancı uyruklu şahsa, biyokaçakçılık suçu kapsamında toplam 380 bin lira idari para cezası kesildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkilileri, biyokaçakçılığın ekosistem üzerinde geri dönüşü olmayan zararlara yol açtığını belirterek, bu tür kaçakçılık faaliyetlerine karşı önlemlerin arttırıldığını vurguladı.

Yapılan açıklamada, biyolojik çeşitliliği korumanın büyük bir öncelik olduğu, doğadaki canlıların ticari veya bilim dışı amaçlarla toplanmasının ciddi cezalarla karşılık bulacağı ifade edildi.