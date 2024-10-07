Yasak Saatte Alkol Satışı Tartışması: 2 Gözaltı - Son Dakika
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Yasak Saatte Alkol Satışı Tartışması: 2 Gözaltı

Yasak Saatte Alkol Satışı Tartışması: 2 Gözaltı

Mamak'ta tekel bayi işletmecisi Mehmet Özcan'a yasak saat nedeniyle saldıran 2 kişi gözaltına alındı.

07.10.2024 13:19
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ANKARA'nın Mamak ilçesinde yasak saati nedeniyle alkol satmayı reddeden tekel bayi işletmecisi Mehmet Özcan'ı (50) darbeden 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kayaş Mahallesi Kayaş Caddesi'nde 28 Eylül saat 22.30 sıralarında tekel bayisi işleten Mehmet Özcan, alkol almaya gelen Yiğitcan D. (24) ve B.A.'yı yasak saati başladığı için geri çevirdi. Duruma tepki gösteren 2 kişi ile Özcan arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine 2 kişi, Mehmet Özcan'a yumruk ve tekmelerle saldırdı. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Saldırı sonrası sağlık ekiplerini arayan Özcan, gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bu sırada tekel bayisine geri dönen Yiğitcan D. ve B.A., iş yerini taşlayarak camlarını kırdıktan sonra kaçtı. Saldırıda burnu kırılan ve gözlerine darbe alan Mehmet Özcan'ın tedavisine evinde devam ediliyor. Özcan'ın şikayeti üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, 2 saldırganı dün akşam yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: DHA

Mehmet Özcan, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Mamak, Tekel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yasak Saatte Alkol Satışı Tartışması: 2 Gözaltı - Son Dakika

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