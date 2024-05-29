Yasaklı ırk köpek saldırısına uğrayan kadın, tek başına sokağa çıkmaktan korkuyor - Son Dakika
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Yasaklı ırk köpek saldırısına uğrayan kadın, tek başına sokağa çıkmaktan korkuyor

Yasaklı ırk köpek saldırısına uğrayan kadın, tek başına sokağa çıkmaktan korkuyor

Hatay'ın Payas ilçesinde geçen yıl yaşanan yasaklı ırk köpek saldırısına maruz kalan kadın, yaşadığı olayın etkisiyle tek başına sokağa çıkmaktan korkuyor. Saldırı sonucunda yaralanan ve tedavi gören kadın, olayın ardından köpeklerin sahibinden şikayetçi oldu. Ancak yaşadığı travma nedeniyle hala psikolojisi bozuk olan kadın, köpeklerin toplanması ve önlem alınması çağrısında bulundu.

29.05.2024 20:19
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Hatay'ın Payas ilçesinde, geçen yıl eylül ayında yasaklı ırk 2 köpeğin saldırısına uğrayan ve yaralanan kadın, tek başına sokağa çıkmaya korkuyor.

İstasyon Mahallesi'nde işe giderken 11 Eylül 2023'te Dogo Argentino cinsi 2 köpeğin saldırısına uğrayan Mesude Sağıltıcı (55), aradan zaman geçmesine rağmen yaşadıklarını unutamıyor.

Sağıltıcı, gazetecilere, yaşadığı olay nedeniyle psikolojisinin bozulduğunu söyledi.

Saldırıda kollarının yanı sıra göğsünden, belinden yaralandığını ve bir süre hastanede tedavi gördüğünü anlatan Sağıltıcı, olayın ardından köpeklerin sahibinden şikayetçi olduğunu belirtti.

Yasaklı ırk köpeklerin kendisini kurtarmaya gelen bir vatandaşın küçük köpeğini de parçaladığını öne süren Sağıltıcı, şikayeti üzerine yetkililer tarafından köpeklere el konulduğunu ve sahibine de idari para cezası verildiğini dile getirdi.

Yaşadığı olayın hayatını kötü etkilediğini anlatan Sağıltıcı, şöyle konuştu:

"Benim yerime başka birini de ısırabilirdi. Okula gidecek olan bir çocuk olsa zaten tamamen paramparça ederlerdi. Küçük yavru köpeği nasıl parçaladılarsa, o çocuğu da öyle parçalarlardı. Beni bu hale soktularsa o çocuğu mahvederlerdi. Hayatımda çok büyük değişiklikler oldu. Yani ben daha önce aktif bir insandım. Saldırıdan sonra tek başıma sokağa çıkamıyorum. Hayatımı bitirdiler. Bir an önce hepsi, bütün köpekler toplanmalı. Canım sıkıldığında anneme giderdim, torunumu alırdım ama ben şu anda korkudan gidemiyorum."

Sağıltıcı, saldırı nedeniyle halen kolunda his kaybı oluştuğunu, bu nedenle de yeniden ameliyat olacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yasaklı ırk köpek saldırısına uğrayan kadın, tek başına sokağa çıkmaktan korkuyor - Son Dakika

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