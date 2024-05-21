Yasal Faiz Oranı Yükseldi: Avukatlar Endişeli - Son Dakika
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Yasal Faiz Oranı Yükseldi: Avukatlar Endişeli

Yasal Faiz Oranı Yükseldi: Avukatlar Endişeli

Yasal faiz oranının 19 yıl sonra yıllık yüzde 9'dan yıllık yüzde 24'e çıkartılmasını değerlendiren Avukat Tahsin Koç, bu durumun ülkede hak kaybına yol açan bir faiz oranı olarak uygulanmaya devam ettiğini belirtti. Yasal faiz oranının enflasyon karşısında değer kaybına neden olduğunu vurgulayan Koç, bu durumun kişileri mağdur ettiğini ifade etti.

21.05.2024 17:40
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HABER: ZEYNEP BOZUKLU

(ANKARA) - Yasal faiz oranının, 19 yıl sonra yıllık yüzde 9'dan 1 Haziran'dan itibaren yıllık yüzde 24'e çıkartılmasını Avukat Tahsin Koç, ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi. Koç, "Yasal faiz, enflasyon denkleminde hak kaybına yol açan bir faiz oranı olarak ülkemizde uygulanmaya devam etmektedir" dedi.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, vatandaşların alacaklarında uygulanan ve enflasyon karşısında anlamı kalmayan yıllık yasal yıllık faiz oranı 19 yıl sonra yüzde 9'dan yüzde 24'e çıkarıldı.

Avukat Tahsin Koç, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, yasal faizin; tarafların ayrıca bir faiz oranı belirlememesi halinde, sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde, manevi tazminat ve maddi tazminat ödemelerinde, yürürlükte bulunan kanunun belirlediği faiz oranı olarak uygulandığını hatırlattı. Koç, şunları kaydetti:

"Enflasyonist bir ekonomiye sahip olan ülkemizde, 1984'ten beri sürekli enflasyona karşı paranın değer kaybettiği düşünüldüğünde, alacağın kanuni faiz karşısında çok ciddi bir oranda değer kaybettiği izahtan varestedir. Bu değer kaybı, kişilerin likit alacaklarında hukuk zemininde ciddi hak mahrumiyetine sebep olmaktadır. Zira yargının uzun sürede karar vermesi, enflasyonun her daim ülkemizde hissedilmesi birlikte değerlendirildiğinde, yargılamada alacak için talep edilen miktar, davanın kazanıldığında kat be kat değer kaybetmekte ve munzam zarara neden olmaktadır.

ENAG enflasyon verilerinin yaklaşık yarısına denk gelen TÜİK enflasyon verileri karşısında yasal faiz, hissedilen enflasyonun onda birine yakındır. Bu düzenleme ile hak mahrumiyeti giderilmeye çalışılmış ancak, gelinin sonuç itibari ile giderilmeyecek halen yasal faiz, enflasyon denkleminde hak kaybına yol açan bir faiz oranı olarak ülkemizde uygulanmaya devam etmektedir. Bu uygulama hakka kavuşma noktasında kişileri mağdur etmektedir."

Kaynak: ANKA

Hukuk, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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