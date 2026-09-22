Yasal gelirinin çok üzerinde gayrimenkul edinen eski DHMİ yöneticisi tutuklandı - Son Dakika
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Yasal gelirinin çok üzerinde gayrimenkul edinen eski DHMİ yöneticisi tutuklandı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturmasında eski DHMİ yöneticisi Mehmet Cemil Acar, malvarlığı aklama suçundan tutuklandı. Bilirkişi incelemesinde yasal gelirinin çok üzerinde gayrimenkul edindiği belirlenen Acar'ın haksız miktarı 223 milyon 795 bin 333 lira olarak hesaplandı.

Eski Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) yöneticisi Mehmet Cemil Acar, "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçundan tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçundan dün gözaltına alınan şüpheli Mehmet Cemil Acar'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince üzerine atılı suçtan tutuklandı.

Soruşturma dosyasındaki bilirkişi raporunda, şüphelinin DHMİ'de Daire Başkanı ve müşavir olarak görev yaptığı dönemde, yasal gelirinin çok üzerinde çeşitli illerde ve değerli konumlarda çok sayıda gayrimenkul edindiği tespiti yer aldı.

Acar'ın, görev yaptığı süre içerisinde maaş olarak elde ettiği gelirin çok üzerinde gayrimenkul edindiği, bu mal varlığının kaynağına ilişkin açıklayıcı bir beyanda bulunamadığı belirtildi.

Bilirkişi incelemesinde, şüphelinin yasal geliri ile tespit edilen mal varlığı arasındaki haksız miktarın 223 milyon 795 bin 333 lira olduğu kaydedildi.

Dosyada yer alan ifadelerde ise O.E. isimli şahsın, şüphelinin görevde olduğu sırada yapması gereken işleri geciktirmek suretiyle birçok kişiden para ve başka mallar temin ettiği yönünde beyanda bulunduğu belirtildi.

Soruşturmanın, "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ile "rüşvet/irtikap" suçlamaları kapsamında genişletilerek sürdürüldüğü bildirildi.

Kaynak: AA
Mehmet Cemil3. SayfaGüncelAnkaraDhmiSuçSon Dakika

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